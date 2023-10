Okiem kibica: ceny na polskich stadionach #9 – Cracovia

Pora na dziewiąty wpis z serii okiem kibica. Tym razem pod lupę weźmiemy solidnego średniaka naszej ligi – Cracovię. Ile kosztują koszulki, bilety na mecze Pasów czy specjalne gadżety?

Okiem kibica: Cracovia – ceny biletów i karnetów

Jeszcze do niedawna kibice z Krakowa mogli wybrać się na dwa stadiony, aby obejrzeć Ekstraklasę. Po spadku Białej Gwiazdy tylko na stadionie MKS Cracovia, można oglądać najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce. Aby udać się na mecz Cracovii (w przypadku normalnego biletu), należy przygotować się na wydatek od 35 złotych do 65 złotych. Zdecydowanie bardziej opłacalną opcją jest karnet. Należy za niego wydać od 250 złotych do aż 629 złotych.

Okiem kibica: Cracovia – ceny koszulek

Aby kupić strój Cracovii na ten sezon należy przygotować się na wydatek 299 złotych. Obecnie jednak na sklepie internetowym Craocvii można kupić jedynie trzeci komplet strojów.

Okiem kibica: Cracovia – ceny gadżetów

Poza koszulkami można kupić sporo gadżetów z klubowego sklepu. Jakie oryginalne towary można znaleźć w oficjalnym sklepie kibica Cracovii?

Okulary przeciwsłoneczne Cracovia – 45 zł

Leżak Cracovia – 169 zł

Pudełko śniadaniowe Pasy – 59 zł

Świąteczna lampka nocna – 54,45 zł

Kawa Cracovia – 28 zł

Fot. sklep.cracovia.pl

Fot. Pressfocus