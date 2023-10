Manchester United traci piłkarza z powodu kontuzji

Wygląda na to, że Manchester United straci podstawowego obrońcę na pewien czas. Potwierdziły się najgorsze scenariusze. Lisandro Martinez będzie musiał przejść operacje, która może go wykluczyć nawet na trzy miesiące.

Lisandro Marinez w końcówce poprzedniego sezonu doznał złamania kości śródstopia. Piłkarz poddał się operacji. Na początku obecnych rozgrywek zawodnik wrócił już na boisko. Jak się jednak okazało, wspomniany wcześniej uraz okazał się poważniejszy niż się wcześniej wydawało i doszło do odnowienia kontuzji. Obrońca Czerwonych Diabłów będzie musiał ponownie zostać zoperowany. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, przerwa w grze może potrwać nawet trzy miesiące.

Odnowiona kontuzja Argentyńczyka jest poważnym problemem dla Manchesteru United. Zespół Erika Ten Haga spisuje się nie najlepiej na początku obecnego sezonu. Czerwone Diabły zajmują dopiero 10. miejsce w Premier League z dziewięcioma punktami na koncie. W zespole od początku obecnych rozgrywek przytrafia się spora ilość urazów. Martinez jest więc kolejnym piłkarzem, który dołącza do grona kontuzjowanych.

🚨🔴 Lisandro Martínez will undergo surgery again, second operation on his broken metatarsal. #MUFC

It will take place next week, as called by @ChrisWheelerDM — completed in the next 48h and then stop around two or three months. pic.twitter.com/Y7gNEcFDhV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2023