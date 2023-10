Betcris kurs 1.72 Manchester United - Galatasaray Stambuł Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Na jesienny start kolejnej odsłony Ligi Mistrzów czeka się całe lato. Przedsmakiem oczywiście są kwalifikacje, które trwają ponad miesiąc i co roku mamy świeżą krew w fazie grupowej Champions League. Niewiele brakowało, aby zameldował się w niej Raków Częstochowa, ale Liga Europy jest także sporym wyróżnieniem. W pierwszej kolejce chyba największą niespodzianką była porażka Benfiki Lizbony przed własną publicznością z austriackim Salzburgiem 0:2. W grupie A pojedynek drużyn, które na inaugurację nie potrafiły wygrać swoich spotkań. Na Old Trafford Manchester United zagra przeciwko Galatasaray Stambuł. Z mojej strony kolejna propozycja bukmacherska, zapraszam do lektury!

Manchester United – Galatasaray Stambuł – typy bukmacherskie

Najpierw możemy zaczniemy od poczynań Manchesteru United w Premier League, bo to też ma wpływ na ich aktualną formę. Zajmują dopiero 10. miejsce po siedmiu rozegranych kolejkach i niestety legitymują się bilansem ujemnym pod każdym względem: trzy zwycięstwa i aż cztery porażki, a stosunek bramkowy wcale nie lepszy, bo siedem goli strzelonych i jedenaście straconych. Dwa ostatnie domowe starcia kończyły się porażkami: z Crystal Palace 0:1 oraz z Brighton 1:3. W międzyczasie także musieli uznać wyższość Tottenhamu czy Arsenalu, gdzie nie mieli nic do powiedzenia i zasłużenie schodzili na tarczy. Nawet jeśli wygrywali to nie przychodziło im to z jakąkolwiek łatwością patrząc nawet na mecze z Nottingham 3:2 czy Burnley 1:0. Ten zespół się po prostu męczy i daleko im do optymalnej gry. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów to w Monachium po szalonym spotkaniu ulegli Bayernowi 3:4. Galatasaray trochę zawiodło w Stambule przeciwko FC Kopenhadze, bo do 86. minuty sensacyjnie przegrywali 0:2, ale ostatecznie zakończyło się remisem po dwóch szybkich golach. Zespół z Turcji w lidze radzi sobie znakomicie, jest wiceliderem i tylko na inauguracje zremisowali z Kayserisporem. Od tamtej pory wygrywają mecz za meczem. W ofensywie mają kim straszyć. Ja tutaj proponuję zagrać gola po obu stronach, bo spodziewam się otwartego widowiska. Obie ekipy nie mają czego bronić, bo gra toczy się o wyjście z grupy, więc trzeba grać o pełną pulę.

Zapowiedź meczu Manchester United – Galatasaray Stambuł

Nie ma co tutaj owijać w bawełnę to jest najgorszy od 34 lat początek ligowej kampanii w wykonaniu „Czerwonych Diabłów”, a Erik ten Hag od dłuższego czasu nie potrafi znaleźć recepty na tak słabą postawę United. Nie pomaga na pewno plaga kontuzji, gdzie z gry wypadło aż pięciu obrońców. Gospodarze zachowali tylko jedno czyste konto w swoich ostatnich 13 meczach LM. Coraz bardziej wzburzeni kibice gospodarzy muszą tym bardziej wesprzeć swoją drużynę, choć twierdza Old Trafford została ostatnio zbyt łatwo sforsowana. Po 31-meczowej passie bez porażki u siebie pozostało już tylko wspomnienie, gdy Czerwone Diabły przegrały dwa z trzech ostatnich spotkań na własnym terenie.

Galata może to wykorzystać, bo trudno w to uwierzyć, ale w tym sezonie rozegrali już czternaście spotkań i żadnego nie przegrali. Zanotowali jedenaście wygranych i trzy remisy. Mistrz Turcji jest niepokonany na wyjeździe od kwietnia.

Kursy bukmacherskie Manchester United – Galatasaray Stambuł

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Manchester United.



Bukmacher Wygrana United Remis Wygrana Galatasaray Betfan 1.44 4.70 6.20 Fortuna 1.46 4.90 6.60 Betcris 1.46 4.90 6.80

Gdzie obstawiać Manchester United – Galatasaray Stambuł

Spotkania europejskiej Ligi Mistrzów, w której występuje Manchester United, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betcris. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Manchester United – Galatasaray Stambuł

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 4. Mecz rozpocznie się we wtorek o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus