RB Lipsk - Manchester City

Nie ma nawet takiej możliwości, żebyśmy w środowy wieczór mieli chociaż chwilę odpoczynku od świata piłkarskiego, ponieważ przed nami kolejne emocjonujące pojedynki. Grają w Anglii od Championship po niższe ligi, ale przede wszystkim czołowe europejskie kluby będą walczyć w Lidze Mistrzów, bo wkraczamy w drugą serię gier. Nasze oczy będą w szczególności zwrócone na Dortmund, ponieważ tam Borussia zmierzy się z AC Milanem i zapowiada się twardy bój o zwycięstwo. Ja jednak skupię się starciu niemieckiego RB Lipsk z Manchesterem City, bo tam również będzie ciekawie. Początek meczu 4 października o godzinie 21:00. Zapraszam do mojego artykułu i propozycji!

RB Lipsk – Manchester City – typy bukmacherskie

Zespół z Lipska ma naprawdę udany okres i nie zdziwię się, jak sprawią niespodziankę. W Bundeslidze wygrali cztery kolejne mecze, a ostatnio zatrzymali Bayern Monachium w hicie kolejki remisując 2:2. Na pewno czują spory niedosyt, ponieważ prowadzili już 2:0, jednak pod koniec opadli z sił i dali sobie strzelić dwa gole. Ale mimo wszystko widać, że forma dopisuje i są w stanie walczyć z każdym przeciwnikiem. Możemy jeszcze do tego dołożyć wygraną w Lidze Mistrzów na wyjeździe przeciwko szwajcarskiemu Young Boys 3:1, co tylko potwierdza, że tutaj nie będzie żadnej niespodzianki i zarówno Lipsk jak i City wyjdą z grupy. Manchester w Premier League wystartował z wysokiego C, wygrywając sześć spotkań, aż ostatnio w końcu się potknęli i przegrali z Wolves. Jednak fotel lidera zachowali, ponieważ Liverpool nie wykorzystał swojej szansy i przegrał z Tottenhamem. Na inauguracje Champions League nie obeszło się bez problemów, bo niespodziewanie po pierwszej połowie przegrywali 0:1 z Crveną zvezdą, ale ostatecznie zwyciężyli 3:1. Warto także wspomnieć, że z EFL Cup również odpadli po porażce z Newcastle United 0:1. Każdy zespół prędzej czy później kryzys dopada, więc wcale nie jest powiedziane, że Lipsk tego nie wykorzysta przy ich obecnej dyspozycji. Obie drużyny strzelą gola to moja propozycja w tym spotkaniu.

Zapowiedź meczu RB Lipsk – Manchester City

RB Lipsk zdołał w ostatniej dekadzie wyrobić sobie renomę klubu, który pozyskuje gwiazdy przyszłości, jeszcze zanim świat o nich usłyszy. Ale tego lata ściągnął gwiazdę przyszłości, która już jest bardziej znana niż on sam. Xaviego Simonsa na Instagramie obserwuje ponad pięć milionów ludzi, co jest absolutnym fenomenem. Pod tym względem jest popularniejszy od swojego obecnego klubu. Holenderski 20-latek, jak inni jego rówieśnicy, potrzebuje Lipska jako platformy przed wskoczeniem na najwyższą półkę światowej piłki. Trzy asysty i cztery gole w pierwszych pięciu meczach w Bundeslidze to naprawdę dobre liczby i RB Lipsk może mieć spory pożytek z tego zawodnika w najbliższych miesiącach.

Manchester City stracił pierwsze punkty w tym sezonie. Lepszy od mistrzów Anglii okazał się Wolverhampton Wanderers, który zwyciężył 2:1. Tą porażką cieszy się przede wszystkim Arsenal. W międzyczasie podopieczni Pepa Guardioli zdążyli już odpaść z EFL Cup.

Kursy bukmacherskie RB Lipsk – Manchester City

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków faworytem tego meczu jest Manchester City.



Bukmacher Wygrana Lipska Remis Wygrana City Betfan 1.62 4.00 5.20 Fortuna 1.58 4.20 6.10 LVBET 1.57 4.40 6.00

Gdzie i o której oglądać mecz RB Lipsk – Manchester City

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 4. Mecz rozpocznie się w środę o godzinie 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus