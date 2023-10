Betcris kurs 1.60 Napoli - Real Madryt Powyżej 9 rzutów rożnych TAK Obstaw

Już dziś czeka na nas absolutny hit grupy C tegorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA – Napoli vs Real. To starcie dwóch najmocniejszych ekip w tym zestawieniu i drużyna, która zgarnie trzy punkty, z miejsca zasiądzie na fotelu lidera. Jedni i drudzy są ostatnio w znakomitej formie, co jasno mówią dwa zwycięstwa z rzędu po każdej ze stron. Czy aktualny Mistrz Włoch jest w stanie powstrzymać gości z Madrytu? Kursy analityków na ten mecz są bardzo wyrównane, zatem możemy mieć pewność, że czeka nas bardzo wyrównane spotkanie. Zapraszam na bukmacherską analizę tego pojedynku.

Napoli – Real Madryt – typy bukmacherskie

Zarówno Napoli jak i Real rozpoczęły fazę grupową od wygranej i mało prawdopodobne, by któraś z tych dwóch ekip nie awansowała do następnego etapu. Śmiało można stwierdzić, że to jeden z dwóch pojedynków o fotel lidera w ostatecznym rozrachunku, więc jedni i drudzy raczej zagrają dość odważnie i ofensywnie. A mają przecież kim postraszyć. To powinno przełożyć się na częste ataki w polu karnym rywala i sporą liczbę rzutów rożnych. Gramy over 9 właśnie tych stałych fragmentów gry po kursie @1.60 w ofercie legalnego bukmachera Betcris.

Zapowiedź meczu Napoli – Real Madryt

Napoli w tym sezonie dalekie jest od doskonałości w Serie A, ale w sobotę odniosło czwarte ligowe zwycięstwo w sezonie, wygrywając z Lecce czterema bramkami bez straty gola, co zapewniło im 14 punktów po siedmiu meczach. Podopieczni Rudiego Garcii zajmują trzecie miejsce w tabeli Serie A, cztery punkty za prowadzącym Interem Mediolan, a także wygrali trzy z ostatnich czterech meczów we wszystkich rozgrywkach, w tym pokonując Bragę 2:1 w pierwszym meczu Ligi Mistrzów. Napoli ostatni raz spotkało się z Realem Madryt w 1/8 finału w sezonie 2016/2017, gdzie hiszpańscy giganci wygrali 3:1 zarówno u siebie, jak i na wyjeździe i awansowali do kolejnego etapu rozgrywek, dzięki zwycięstwu w dwumeczu 6:2.

Real Madryt, który zdobył 14 Pucharów Europy, na początku sezonu 2023/2024 znajduje się w dobrej formie, ponosząc tylko jedną porażkę w ubiegły weekend na wyjeździe z odwiecznym rywalem Atletico Madryt. Zespół Carlo Ancelottiego poza wpadką w derbach Madrytu wygrał wszystkie mecze, w tym siedem w La Liga, zdobywając łącznie 21 punktów, co plasuje ich na szczycie ligowej tabeli. Warte odnotowania jest też jak imponująco zareagowali na porażkę z Atleti, pokonując Las Palmas i Gironę, strzelając łącznie 5 goli, nie tracąc przy tym żadnego. Bogata historia Realu Madryt w tych rozgrywkach oznacza, że nie można ich lekceważyć, jeśli chodzi o końcowy sukces w tym sezonie, a szokiem byłoby, gdyby po raz kolejny nie doszli do kluczowych etapów rozgrywek Ligi Mistrzów.

Kursy bukmacherskie Napoli – Real Madryt

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków Napoli i Real mają bardzo zbliżone szanse na zwycięstwo.



Bukmacher Wygrana Napoli Remis Wygrana Realu Betfan 2.62 3.55 2.47 Fortuna 2.65 3.60 2.60 Betcris 2.67 3.89 2.56

Gdzie obstawiać Napoli – Real Madryt

Spotkania europejskiej Ligi Mistrzów, w której występuje Napoli, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betcris. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Napoli – Real Madryt

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się we wtorek o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.