Problemy Chelsea. Kolejny piłkarz kontuzjowany

Chelsea notuje nie najlepszy start obecnego sezonu. Na domiar złego wielu piłkarzom doskwierają urazy. Do grona kontuzjowany dołączył Ben Chilwell. Jego przerwa w grze może potrwać do końca roku.

Chelsea z problemami obronie

Chelsea notuje fatalny początek nowego sezonu. Stołeczna ekipa zajmuje dopiero jedenaste miejsce w Premier League z dorobkiem ośmiu pktów. Fani The Blues liczyli zapewne na o wiele lepszą grę w wykonaniu swojego zespołu. Tego lata władze klubu wydały mnóstwo pieniędzy na wzmocnienia. Do drużyny dołączyli między innymi: Moises Caicedo, Romeo Lavia oraz Cole Palmer. Warto zaznaczyć, że wzmocnienia Chelsea są inwestycją w przyszłość, ponieważ większość piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu mają mniej niż 23 lata. W lipcu stanowisko trenera w zespole objął Mauricio Pochettino.

Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę, nic dziwnego, że fani mogą być rozczarowani. Na domiar złego w zespole wielu piłkarzy zmaga się z urazami. Do grona kontuzjowanych piłkarzy dołącza Ben Chilwell. Anglik doznał urazu ścięgna podkolanowego. Zawodnik prawdopodobnie będzie pauzował około dwa miesiące, co oznacza, że nie zobaczymy go na boisku prawdopodobnie już do końca roku. Portal Transfermarkt wycenia obrońce na 35 mln euro.

Fatalny poprzedni sezon

Chelsea już drugi sezon z rzędu nie spisuje się najlepiej. W poprzednich rozgrywkach zespół zajął dwunaste miejsce w lidze Angielskiej, przez co nie zobaczymy The Blues w europejskich pucharach w bieżącej kampanii. W zeszłym sezonie stanowisko trenera w Chelsea sprawowało trzech trenerów – Thomas Tuchel, który został zwolniony we wrześniu, Graham Potter zwolniony w kwietniu oraz Frak Lampard, który był szkoleniowcem przez dwa miesiące.