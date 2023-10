Wschodząca gwiazda Barcelony podpisała kontrakt

Lamine Yamal jest jednym z największych młodych talentów w FC Barcelonie. Zawodnik ma zaledwie 16 lat. Duma Katalonii poinformowała, że młody gracz podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z drużyną Barcy.

Wychowanek Barcelony podpisał profesjonalny kontrakt z klubem

16-latek zadebiutował w pierwszej drużynie Barcelony w poprzednim sezonie w meczu przeciwko Realowi Betis. W obecnych rozgrywkach, młody skrzydłowy często rozpoczyna mecze od pierwszej minuty i zbiera dobre recenzje za swoje występy. Gracz jak do tej pory zanotował dwie asysty, obydwie w meczu przeciwko Villarreal wygranym przez Dumę Katalonii 4:3. Skrzydłowy w niedawnym meczu reprezentacji Hiszpanii przeciwko Gruzji został najmłodszym debiutującym zawodnikiem w swoim kraju. W chwili wejścia na murawę, w 44. minucie spotkania zawodnik miał zaledwie 16 lat i 57 dni.

Władze katalońskiego klubu zdecydowały się na podpisanie profesjonalnego kontraktu ze skrzydłowym. Lamine Yamal podpisał umowę obowiązującą do 2026 roku. W kontrakcie zawarta została klauzula odejścia 16-latka opiewająca na kwotę miliarda euro.

Jak spisuje się FC Barcelona w obecnym sezonie?

Tego lata Barcelona wydała zaledwie 3,4 mln euro na wzmocnienia. Za wspomnianą wcześniej kwotę do klubu dołączył Oriol Romeu. Oprócz Hiszpana do klubu dołączyli między innymi: Ilkay Gundogan, Joao Felix oraz Joao Cancelo. Dumę Katalonii opuścili: Ousmane Dembele (50 mln euro do PSG), Antointe Griezmann (20 mln euro do Atletico Madryt) i Franck Kessie (12,5 mln euro do Al Ahli). Aktualny mistrz Hiszpanii dobrze spisuje się na starcie obecnych rozgrywek. W La Liga zespół Xaviego zajmuje drugie miejsce tuż za Realem Madryt z dorobkiem 20 pktów. W pierwszym meczu Ligi Mistrzów Barcelona rozbiła Antwerp aż 5:0.