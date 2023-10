Rozchwytywany obrońca przedłuży kontrakt ze swoim klubem

Tego lata Jeremie Frimpong był łączony z wieloma europejskimi topowymi zespołami. Holender ostatecznie pozostał w Bayerze Leverkusen. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, klub Bundesligi lada dzień ogłosi podpisanie nowej umowy z 22-letnim bocznym obrońcą.



Jeremie Frimpong trafił do Bayernu Leverkusen z Celticu Glasgow w styczniu 2021 roku za kwotę 11 mln euro. Piłkarz zbiera znakomite recenzje za swoje występy. Łącznie dla Aptekarzy wystąpił w 103 meczach, strzelił 13 goli i zanotował 23 asysty. Dzięki swoim dobrym rozgrywanym spotkaniom, tego lata łączony był z wieloma topowymi zespołami. Gracz ostatecznie jednak zdecydował się pozostać w drużynie ligi niemieckiej. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Jeremie Frimpong przedłuży kontrakt z Bayerem Leverkusen. Nowa umowa obowiązywała będzie do 2028 roku. Aptekarza w ciągu kilku najbliższych dni powinni ogłosić oficjalne podpisanie nowego kontraktu. Portal Transfermarkt wycenia Holendra na 40 mln euro.

