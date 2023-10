AZ Alkmaar – Legia 05.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.93 AZ Alkmaar - Legia Warszawa Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki w spotkaniu TAK Obstaw

Po intensywnym weekendzie, gdzie rozgrywane były mecze na krajowych podwórkach przyszedł wtorek oraz środa, a to oznaczało jedno: Liga Mistrzów i na placu boju najlepsze zespoły w Europie. Tradycyjnie po nich do akcji wkraczają kluby grające w Lidze Europy i Konferencji. Jeśli chodzi o LKE to w pierwszej kolejce największe niespodzianki były w grupie E, właśnie tam gdzie znajduje się Legia Warszawa. Faworyci przegrali, ale triumfowały drużyny teoretycznie gorsze. Stołeczny klub w drugiej kolejce ciężka trudne zadanie, ponieważ zagrają na AFAS Stadion z holenderskim AZ Alkmaar. Początek tego starcia 5 października o godzinie 21:00, a ja zapraszam do mojej propozycji bukmacherskiej!

AZ Alkmaar – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Chyba nikt nie spodziewał się, że na inauguracje rozgrywek Ligi Konferencji Europy po trzy punkty zgarną bośniacki Zrinjski oraz Legia. AZ Alkmaar wygrywał 3:0 w meczu wyjazdowym na Bośni i Hercegowinie po pierwszej i wydawało się, że mają spotkanie pod kontrolą. Ale to co wydarzyło się po przerwie chyba nikt nie jest w stanie wytłumaczyć: gospodarze strzelili aż cztery bramki i wygrali. Poza tym Alkmaar w lidze holenderskiej spisuje się rewelacyjnie i jest wiceliderem, tracąc dwa punkty tylko z Heracles. Pozostałe sześć pojedynków kończyło się ich zwycięstwem strzelając przy tym aż dwadzieścia goli tracąc zaledwie trzy. Jednak w europejskich pucharach widać, że podchodzą trochę inaczej, są bardziej rozluźnieni i efekt widzieliśmy dwa tygodnie temu. Legia Warszawa odpaliła kolejną bombę przy Łazienkowskiej, gdzie podejmowała angielską Aston Villę z Matty Cashem, który wchodził z ławki rezerwowej. Polski klub sprawił niespodziankę i wygrał 3:2. W Ekstraklasie dopiero w niedzielę przegrali pierwszy raz w Białymstoku z Jagiellonią 0:2 i trzeba sobie powiedzieć, że nie mieli dnia, bo byli gorszym zespołem. Na chwilę stracili fotel lidera, jednak mogą szybko go odzyskać, jeśli wygrają zaległe spotkanie. Każdy wie, że czołowe holenderskie drużyny grają otwartą piłkę, sporo strzelają, ale zapominają często o obronie. Myślę, że tutaj dobrą opcją jest: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki w spotkaniu.

Zapowiedź meczu AZ Alkmaar – Legia Warszawa

W ostatnich dniach sporo mówi się o tym, że szkoleniowiec holenderskiej ekipy Pascal Jansen może opuścić ich szeregi i zostać menadżerem szkockiego Rangers. Podobno poczyniono spore kroki w tej sprawie z obu stron. W Eredivisie AZ Alkmaar ustępuje jedynie PSV Eindhoven.

Na kilka dni przed podróżą do Holandii z drużyny Kosty Runjaicia napłynęły znakomite informacje. Okazuje się, że do treningów z zespołem powróciło dwóch kluczowych zawodników. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpią oni na murawie już od pierwszych minut. Mowa o Pawle Wszołku i Rafale Augustyniaku, którzy wznowili już treningi z zespołem. Augustyniak doznał kontuzji w IV rundzie eliminacji do LKE, w meczu przeciwko FC Midtjylland. Wszołek natomiast nabawił się lekkiego przeziębienia i był nieobecny podczas ostatniego meczu ligowego.

Kursy bukmacherskie AZ Alkmaar – Legia Warszawa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków faworytem tego meczu jest AZ Alkmaar.



Bukmacher Wygrana Alkmaar Remis Wygrana Legii Betfan 1.67 3.90 4.65 Fortuna 1.67 3.90 4.90 LVBET 1.60 4.10 5.00

Gdzie obstawiać mecz AZ Alkmaar – Legia Warszawa

Spotkania europejskiej Ligi Konferencji Europy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

Gdzie i o której oglądać mecz AZ Alkmaar – Legia Warszawa

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na TVP Sport i Viaplay. Mecz rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus