Barcelona w europejskich pucharach to zawsze gwarancja prawdziwych emocji i nie inaczej powinno być w wyjazdowym spotkaniu z FC Porto. Hiszpanie i Portugalczycy najprawdopodobniej bez większych problemów wyjdą z grupy H, ale istotne jest kto zajmie pierwsze miejsce. W środowy wieczór powinniśmy już wiedzieć, kto będzie mógł bronić przewagi, a kto musi gonić. Czy zespół Roberta Lewandowskiego stanie na wysokości zadania i wróci z wyjazdu z tarczą? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

FC Porto – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Barcelona w ostatnim czasie wygląda naprawdę przyzwoicie i nasz rodak – Robert Lewandowski w końcu złapał odpowiedni rytm i zaczął strzelać. To dobry prognostyk na resztę sezonu i starcie z rywalem z Portugali, który w pierwszym meczu, podobnie jak Blaugrana, również odniósł zwycięstwo. Porto nastawia się na wyjście z grupy, ale sytuację ułatwiłoby im urwanie punktów Dumie Katalonii. Czy im się to uda? Moim zdaniem goście na ten moment mają trochę mocniejszą jakość czysto sportową i powinni dobrze wejść w mecz. Stawiam na podwójną szansę, czyli prowadzenie Barcelony do przerwy lub po końcowym gwizdku po kursie @1.62.

Zapowiedź meczu FC Porto – FC Barcelona

Po zwycięstwie w Hamburgu przeciwko Szachtarowi w Lidze Mistrzów, Porto pokonało Gil Vicente 2:1 w Primeira Liga. Ich passa siedmiu meczów bez porażki jednakże dobiegła końca w piątkowy wieczór, kiedy to ponieśli porażkę z Benfiką, gdy Angel Di Maria strzelił jedynego gola w tym spotkaniu. Porażka z aktualnymi mistrzami Portugalii oznaczała pierwszą porażkę dla drużyny Conceicao oraz pierwszy mecz w tym sezonie, w którym nie byli w stanie strzelić gola. Porto wygrało 3 ostatnie spotkania w Lidze Mistrzów na Estadio do Dragao, jednakże wciąż czeka na pierwsze czyste konto w sezonie przed własną publicznością.

Wizyta Sevilli w piątkowym meczu La Liga była dla Barcelony bardzo frustrująca i wymagająca, ale w 76. minucie powracający do swojego pierwszego klubu Sergio Ramos trafił do własnej siatki po dośrodkowaniu Lamine’a Yamala, dając tym samym Katalończykom trzy punkty. Dzięki temu zwycięstwu Barcelona ma na swoim koncie 20 punktów, co umiejscawia ich na drugim miejscu w tabeli, zaledwie 1 punkt za Realem Madryt. Barcelona wygrała 4 ostatnie spotkania przeciwko Smokom z Porto i w środę będzie chciała dopisać kolejne zwycięstwo z rzędu.

Kursy bukmacherskie FC Porto – FC Barcelona

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków faworytem tego meczu jest Barcelona.



Bukmacher Wygrana Porto Remis Wygrana Barcelony Betfan 3.90 3.75 1.83 Fortuna 4.10 3.85 1.85 LVBET 4.25 3.85 1.82

Gdzie obstawiać mecz FC Porto – FC Barcelona

Spotkania europejskiej Ligi Mistrzów UFEA możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz FC Porto – FC Barcelona

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się w środę o godzinie 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.