Nowy kontrakt Lautaro Martineza kwestią czasu?

Lautaro Martinez to jeden z najlepszych napastników w Serie A. Jak donosi między innymi Fabrizio Romano, gwiazda Interu niedługo może przedłużyć kontrakt z klubem.

W środowy ranek bardzo dobrą informację dla fanów Interu przekazał Fabrizio Romano. Opublikował słowa Lautaro Martinez na temat nowego kontraktu. Jasno z nich wynika, że Argentyńczyk chce przedłużenia umowy z klubem. Argentyńczyk przeżywa bardzo dobre chwile: w sobotę strzelił cztery bramki Salernitanie i został wybrany MVP spotkania Ligi Mistrzów z Benficą.

„Mój agent pracuje nad moim nowym kontraktem z Interem. Jestem bardzo szczęśliwy, daję z siebie wszystko dla klubu, a moja rodzina również uwielbia tu być. Nie widzę powodu, aby to zmieniać i przechodzić do innej drużyny.”

🇦🇷 Lautaro Martinez: "My agent is working on my new deal here at Inter. I'm very happy, I give my best for the club and my family also loves being here".

"I can't see any reason to change and join another club". pic.twitter.com/QwYUTr2szo

