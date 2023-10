Znamy gospodarzy Mistrzostw Świata w 2030 roku!

W środę poznaliśmy kraje, w których odbędą się Mistrzostw Świata w 2030 roku. Maroko, Hiszpania i Portugalia będą gospodarzami turnieju. Ponadto Urugwaj, Argentyna i Paragwaj rozegrają swoje pierwsze mecze u siebie z okazji 100. rocznicy pierwszej edycji. Oznacza to, po raz pierwszy w historii Puchar Świata odbędzie się na trzech kontynentach.

Poprzednie Mistrzostwa Świata odbył się tylko w jednym państwie – Katarze. Rozpoczęcie mundialu na półwyspie arabskim miało miejsce w nietypowym czasie, ponieważ pierwszy mecz został rozegrany 20 listopada 2022. W meczu otwarcia Ekwador pokonał Katar 2:0. Turniej trwał do 18 grudnia. Zwycięzcą okazała się reprezentacja Argentyny.

W środę dowiedzieliśmy się, że gospodarzami Mistrzostw Świata w 2030 roku będą – Hiszpania, Maroko i Portugalia. Pierwszym gospodarzem turnieju, który odbył się w 1930 roku, był Urugwaj. Z racji 100. rocznicy Mistrzostw Świata swoje pierwsze mecze podczas mundialu w 2030 roku rozegra na swojej ziemi – Urugwaj, Argentyna i Paragwaj, dzięki czemu impreza zostanie rozegrana na trzech kontynentach.

