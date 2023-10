Wojciech Szczęsny odbył rozmowę z „Foot Truckiem”. Bramkarz reprezentacji polski podzielił się, z którym trenerem w naszej kadrze panowała najlepsza atmosfera w zespole oraz wspomniał poprzednich selekcjonerów.

Szczęsny podzielił się swoimi odczuciami z gry w reprezentacji

Już 12 października reprezentacja Polski rozegra swój mecz z Wyspami Owczymi. Debiut na ławce trenerskiej zaliczy nowy selekcjoner Biało-Czerwonych, Michał Probierz. Wojciech Szczęsny wspomniał, że najlepsza atmosfera podczas zgrupować reprezentacji Polski panowała za kadencji Adama Nawałki, bramkarz zwraca uwagę, że w drużynie panowała rodzinna atmosfera i piłkarze chcieli jak najdłużej ze sobą przebywać. Golkiper Juventusu powiedział również, że Paulo Sousa też potrafił zrobić odpowiedni klimat.

,,W reprezentacji trener Nawałka był nieporównywalny. Paulo Sousa też stworzył świetny klimat wokół reprezentacji, cały czas pamiętam zgrupowanie w Opalenicy przez mistrzostwami Europy i tam naprawdę było takie wrażenie, że chciałoby się tam zostać na zawsze. Trener Nawałka tworzył jednak niesamowity klimat wokół reprezentacji. Był królem. Gdy ktokolwiek przyjeżdżał na reprezentację, to przyjeżdżał na coś wielkiego” – przyznał Szczęsny.



Bramkarz wyznał, że nowy trener już pierwszego dnia wykonał telefon do Szczęsnego. Piłkarz drużyny Serie A zwraca uwagę, że nie lubi rozstań z trenerami.

,,Trener Probierz zadzwonił do mnie od razu pierwszego dnia. Miałem polskiego Mourinho, teraz mam polskiego Guardiolę, więc kompletujemy ekipę. Z Santosem nam nie wyszło, ale ja mam sentyment do wszystkich trenerów. Ja się zżywam z ludźmi i nigdy nie lubię, kiedy trenerzy tracą pracę. Piłkarze mają ten przywilej, że na ogół to nie oni ponoszą bezpośrednie konsekwencje słabej gry. Umówmy się, my też za bardzo trenerowi Santosowi nie pomogliśmy” – powiedział piłkarz.

