Raków – Sturm Graz 05.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.62 Raków Częstochowa - Sturm Graz Raków powyżej 4.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Raków Częstochowa i Sturm Graz niezbyt udanie rozpoczęły tegoroczną przygodę w europejskich pucharach. Jedni i drudzy na start musi przyjąć na klatę porażkę, ale nie bez powodu Atalanta i Sporting to faworyci do wyjścia z grupy D. Mimo wszystko, niezwykle istotne jest w takim wypadku zajęcie trzeciego miejsca w tabeli, które uprawnia do gry w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Kto wyjdzie zwycięsko ze starcia na polskiej ziemi? Czy podopieczni Dawida Szwargi odniosą pierwsze zwycięstwo w grupie? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Raków Częstochowa – Sturm Graz – typy bukmacherskie

Raków przed własną publicznością niejednokrotnie udowadniał swoją wartość, więc nic dziwnego, że mimo wszystko jest nieznacznym faworytem w starciu z Austriakami. Częstochowianie grają odważnie i ofensywnie, ale niestety często nie przekłada się to na wynik. Zazwyczaj tracą gola w pierwszej połowie i ciężko jest im potem wyjść na prowadzenie. Myślę, że przed dzisiejszym meczem wyciągnęli odpowiednie wnioski. W końcu może to być mecz o bardzo cenne trzecie miejsce w fazie grupowej.

Typujemy, że gospodarze od pierwszej minuty zaatakują, co powinno przełożyć się na sporą liczbę rzutów rożnych. Raków w polskiej lidze notuje ich w każdym meczu dość sporo, więc nie inaczej będzie z rywalem na zbliżonym poziomie. Gramy over 4.5 rzutów rożnych częstochowian po kursie @1.62 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Raków Częstochowa – Sturm Graz

Raków Częstochowa niezwykle pragmatycznie przeszedł przez szereg rund eliminacyjnych i na końcu może cieszyć się z występów w fazie grupowej Ligi Europy co jest ogromnym sukcesem dla takiego klubu. Rywal z Austrii nie może pochwalić się wysoką skutecznością w rozgrywkach europejskich tak jak gospodarze. Ostatnie mecze tego zespołu w Europie to aż sześć porażek w 10 meczach pucharowych, więc już po tej statystyce widzimy jak dużego wyczynu dokonał Raków na przestrzeni ostatnich 3 sezonów.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Raków przegrał z Atalantą (0:2), a sam mecz był bardzo nudnym widowiskiem, wręcz sennym. Po przerwie na reprezentacje Raków wygrał z Ruchem Chorzów (5:3), przegrał z Lechem Poznań (1:4) i wygrał wysoko z Radomiakiem (3:0). Z całą pewnością Raków najmocniejszy jest u siebie, a 9 bramek w 3 ostatnich meczach pokazuje, że do gry Rakowa wraca wysoka skuteczność pod bramką rywali. Sturm mimo, że ma większe doświadczenie w pucharach to dalej nie ogarnął gry poza Austrią i notorycznie przegrywa. To szansa dla gospodarzy, którym ewentualna porażka, praktycznie zamknie szanse w tej grupie na cokolwiek. Raków pod ścianą, ale goście także przegrali w pierwszym meczu ze Sportingiem (1:2)

Kursy bukmacherskie Raków Częstochowa – Sturm Graz

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków nieznacznym faworytem tego meczu jest Raków Częstochowa.



Bukmacher Wygrana Rakowa Remis Wygrana Sturm Betfan 2.43 3.25 2.85 Fortuna 2.45 3.40 2.95 LVBET 2.55 3.45 3.15

Gdzie obstawiać mecz Raków Częstochowa – Sturm Graz

Emocjonujące spotkania Ligi Europy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Raków Częstochowa – Sturm Graz

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na TVP Sport i Viaplay. Mecz rozpocznie się w czwartek o godzinie 18:45. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.