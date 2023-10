Sporting – Atalanta 05.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.81 Sporting - Atalanta Podwójna szansa X-X Obstaw

Sporting Lizbona i Atalanta Bergamo to rywale Rakowa w fazie grupowej Ligi Europy. Trzeba przyznać, że to właśnie te dwie ekipy są faworytami do awansu, ale jeszcze dużo może się wydarzyć. Pod lupę bierzemy starcie z Portugalii, gdzie to rzecz jasna gospodarze będą w bardziej komfortowej sytuacji. Czy doping kibiców poniesie ich do zwycięstwa? A może to goście ze słonecznej Italii udowodnią swoją wartość? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Sporting – Atalanta – typy bukmacherskie

Sporting i Atalanta po wygranych w pierwszych swoich meczach teraz stoczą prawdziwy bój o pierwsze miejsce w grupie. To bardzo istotne, bo oczywiście jest to większa szansa na łatwiejszego przeciwnika w kolejnej rundzie. Możemy być zatem pewni, że wyjdą na boisko odpowiednio zdeterminowani i zrobią wszystko, by nie stracić gola jako pierwsi. Od początku starcia powinniśmy zobaczyć rozważną grę i szanowanie piłki.

Myślę, że końcowy rezultat zakręci się w okolicach remisu. Przed meczem nie widzę tu jednego, zdecydowanego faworyta, choć oczywiście Sporting będzie miał atut własnego boiska. Mimo wszystko stawiam na podwójną szansę na remis po kursie @1.81 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Sporting – Atalanta

Sporting Lizbona znalazł się w fazie grupowej Ligi Europy w tym roku po rozczarowującym czwartym miejscu w Primeira Liga w zeszłym sezonie. Nie chcąc popełnić błędów z poprzedniego sezonu gracze Amorima mocno weszli w tegoroczne ligowe rozgrywki wygrywając 6 z 7 pierwszych spotkań w lidze. Na chwilę obecną są liderem ligi portugalskiej, wyprzedzając Benfikę o jeden punkt, a FC Porto o 3 oczka. Jedyna strata punktów miała miejsce na początku września, kiedy to zremisowali 2:2 na wyjeździe z Bragą, która zajęła im miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. We wszystkich rozgrywkach drużyna ze stolicy Portugalii strzeliła 17 bramek i straciła zaledwie 7.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Atalanta musiała także zadowolić się miejscem w tegorocznej fazie grupowej Ligi Europy po tym, jak w zeszłym sezonie zajęła piąte miejsce w Serie A. Podopieczni Gasperiniego w lidze zajmują 6 pozycję, z 13 punktami po 7 spotkaniach. Ostatnie spotkanie to bezbramkowy remis przed własną publicznością z Juventusem. W pierwszej kolejce Ligi Europy okazali się katem dla Mistrza Polski- Rakowa Częstochowa bowiem wygrali z drużyną trenera Szwargi 2:0 po golach nowego nabytku-Charlesa De Ketelaere oraz Edersona.

Kursy bukmacherskie Sporting – Atalanta

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków faworytem tego pojedynku jest Sporting.



Bukmacher Wygrana Sportingu Remis Wygrana Atalanty Betfan 2.20 3.45 3.05 Fortuna 2.22 3.65 3.20 LVBET 2.17 3.55 3.20

Gdzie obstawiać mecz Sporting – Atalanta

Emocjonujące spotkania Ligi Europy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Sporting – Atalanta

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w czwartek o godzinie 18:45. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.