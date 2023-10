Kontuzja Lewandowskiego to nic poważnego

Robert Lewandowski opuścił przedwcześnie murawę w meczu z Porto. Polak zszedł z powodu kontuzji już w 34. minucie, a zastąpił go Ferran Torres. Media donoszą, że uraz Lewego to nic poważnego.

Kontuzja Lewandowskiego jednak nie taka groźna

W trakcie meczu Barcelony z Porto doszło do przedwczesnego zejścia z boiska Roberta Lewandowskiego. Polak zszedł z placu gry już w 34. minucie, a w jego miejsce wszedł Ferran Torres. Wielu kibiców zadawało sobie pytania: jak poważna jest kontuzja Roberta Lewandowskiego? Czy Robert Lewandowski zagra w październikowych meczach reprezentacji Polski?

Robert Lewandowski zmuszony zejść z boiska❗️🚨 📺 Polsat Sport Premium 1#PortoBarça #UCL pic.twitter.com/TkcTGetxzB — Polsat Sport (@polsatsport) October 4, 2023

Wszystko wskazuje na to, że tak. Co więcej, Robert Lewandowski ma być gotowy do gry już na niedzielny mecz Barcelony z Granadą.

Najnowsze informacje o stanie zdrowia kapitana kadry są optymistyczne. Hiszpańskie media informują, że Robert Lewandowski może być gotowy na niedzielne spotkanie Barcelony! pic.twitter.com/HYJAgEKvOU — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 5, 2023

Fot. Pressfocus