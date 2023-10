Kompromitacja PSG i remontada Szachtaru – podsumowanie LM

Środowe mecze Ligi Mistrzów przyniosły spore emocje. Hitem było starcie Newcastle z PSG, które zakończyło się wygraną drużyny z Premier League aż 4:1. Zapoznaj się z podsumowaniem środowych spotkań Ligi Mistrzów.

Antwerp – Szachtar 2:3

Faworytem tego starcia było Antwerp. Gospodarze już w trzeciej minucie wyszli na prowadzenie, a do przerwy prowadzili 2:0. W drugiej połowie odpalił Danylo Sikan – obiecujący młody napastnik. Już kilka chwil po wznowieniu rywalizacji strzelił gola kontaktowego. Następnie wyrównał Rakitskyi, a Sykan strzelił bramkę dającą prowadzenie. W ostatnich minutach rzut karny dla Antwerp zmarnował doświadczony Toby Alderweireld.

SZACHTAR WYGRYWA NA WYJEŹDZIE Z ROYAL ANTWERP! Mimo że mistrz Belgii wygrywał 2-0, goście zdołali odrobić straty! W ostatnich chwilach meczu rzutu karnego na 3-3 nie wykorzystał Toby Alderweilerd, były obrońca chociażby Tottenhamu. Brawo! pic.twitter.com/Ac8PPH956s — 🇺🇦 Szachtar Donieck w Polsce 🇵🇱 (@SzachtarPolska) October 4, 2023

Atletico Madryt – Feyenoord 3:2

Atletico Madryt rzopocząl mecz w słabym stylu. Już w siódmej minucie do własnej bramki trafił Hermoso. Swoją dobrą dyspozycję w tym spotkaniu potwierdził Alvaro Morata. Hiszpan w 13. minucie wyrównał stan rywalizacji, a drużyny strzeliły po jeszcze jednym golu, schodząc na przerwę przy wyniku 2:2. W 47. minucie na 3:2 strzelił wspomniany już Morata, a Atletico Madryt dowiozło korzystny rezultat do końcowego gwizdka.

Druga minuta drugiej połowy i mamy 3:2! ⚽️ Alvaro Morata! 📺 Polsat Sport Premium 1#AtletiFeyenoord #UCL pic.twitter.com/urMQD7WVnr — Polsat Sport (@polsatsport) October 4, 2023

Borussia Dortmund – Milan 0:0

Spotkanie Borussii Dortmund z Milanem zakończyło się bezbramkowym remisem, choć obie te drużyny są mocno usposobione ofensywnie. Klarowniejsze sytuacje stwarzali Rossoneri, ale nie udało im się przekuć ich na zwycięstwo. W tak wyrównanej grupie mogą być jednak zadowoleni z tego, że udało im się wywieźć punkt z trudnego terenu.

Celtic – Lazio 1:2

Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla gospodarzy. Do siatki trafił Kyogo Furuhashi. Kibice śledzący poczynania klubu ze Szkocji mogli się tego spodziewać, gdyż Japończyk od poprzedniego sezonu strzela jak na zawołanie. Za odrabianie strat wzięło się Lazio, ale losy spotkania odwróciło dopiero w doliczonym czasie gry. Najpierw w 29. minucie wyrównał Vecino, a komplet punktów klubowi z Rzymu zagwarantował Pedro.

Crvena Zvezda – Young Boys 2:2

Crvena Zvzezda i Young Boys są to jedne z najsłabszych drużyn, biorące udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Obie trafiły do grupy G, gdzie będą walczyć o awans do Ligi Europy. Pierwszy pojedynek między nimi zakończył się remisem 2:2, a spotkanie było bardzo wyrównane. O wszystkim zadecyduje zatem drugi mecz na stadionie z Young Boys, chyba że któraś z tych drużyn urwie punkty Manchesterowi City albo RB Lipsk.

Porto – Barcelona 0:1

Wynik rywalizacji Porto z Barceloną przyćmiła kontuzja Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan zszedł w 34. minucie z boiska, ale nie był to jednak poważny uraz. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy, bramkę na 1:0 strzelił Ferran Torres, który zastąpił Lewego. Był to jedyny gol podczas tej rywalizacji.

Ferran Torres i Barca wychodzi na prowadzenie! ⚽ 📺 Polsat Sport Premium 1#PortoBarça #UCL pic.twitter.com/HULfWvqbIq — Polsat Sport (@polsatsport) October 4, 2023

Newcastle – PSG 4:1

W środowym hicie Newcastle podejmował PSG. Atmosfera na stadionie była niesamowita i napędzała gospodarzy. Utrzymywali się znacznie rzadziej przy piłce, ale byli dużo bardziej konkretni w swoich działaniach. Do przerwy prowadzili 2:0 po gola Almirona i Burna, choć druga bramka była nieco kontrowersyjna, tak samo jak żółta kartka dla Giumaraesa za uderzenie Ugarte. Chwilę po wznowieniu gry do siatki trafił Longstaff. Wydawało się, że PSG jest już wtedy na kolanach, ale na 3:1 strzelił Lucas Hernandez. Paryżanie dalej bili jednak głową w mur, a wynik na 4:1 ustalił pięknym golem Schar.

Fabian Schar take a bow 👏 pic.twitter.com/Q2XwuVByt6 — Jamie (@Jamieutd10) October 4, 2023

RB Lipsk – Manchester City 1:3

Manchester City w meczu grupy G mierzył się z RB Lipsk. Nie ma co ukrywać, że to goście byli faworytami tej rywalizacji. Obywatele już w 25. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Fodena. W drugiej połowie do wyrównania doprowadził nowy nabytek RB Lipsk – Openda. Dobra zmianę dali jednak Doku i Alvarez. Strzelili po bramce i zanotowali po asyście pod koniec rywalizacji, a końcowy wynik to 1:3.