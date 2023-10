W ciągu weekendowych kolejek, które trwają od piątku do poniedziałku, dzieje się bardzo wiele. Niekiedy odbywa się tyle hitów, że tak naprawdę trudno wybrać który z nich obejrzeć. Oto przegląd najlepszych weekendowych hitów piłkarskich wraz z informacjami o transmisji, które odbywać się będą od 06.10 do 08.10.

Juventus – Torino. Kiedy i gdzie obejrzeć?

W sobotę czekają nas derby Turynu. Stara Dama podejmować będzie Byki. Spotkania derbowe zawsze są elektryzujące, a kibice z pewnością pamiętają poprzednie derby. Stara Dama jeszcze nie jest w optymalnej dyspozycji, ale mimo to plasuje się w TOP 4. Mecz Juventusu z Torino odbędzie się w sobotę 7 października o 18:00 i będzie można go obejrzeć na Eleven Sports 1.

Lazio – Atalanta. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Hitem w 8. kolejce Serie A będzie mecz Lazio z Atalantą. Wicemistrz Włoch bardzo słabo zaczął sezon ligowy i zajmuje dopiero 16. miejsce. La Dea jest o dziesięć oczek wyżej, ale też nie może być zadowolona z osiąganych rezultatów. Mecz Lazio – Atalanta odbędzie się 8 października o 15:00 i będzie można go obejrzeć na Eleven Sports 1.

Arsenal – Manchester City. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Absolutnym hitem 8. kolejki Premier League jest starcie Manchesteru City z Arsenalem. Obywatele są liderami ligi angielskiej, ale mają tylko punkt przewagi nad Kanonierami i Tottenhamem. Arsenal na Emirates będzie chciał wykorzystać nieco słabszą dyspozycję rywali. Kto wygra w tym pojedynku, mistrz czy wicemistrz? Mecz Arsenalu z Manchesterem City odbędzie się 8 października i będzie można go obejrzeć na Viaplay.

Bayern – Freiburg. Kiedy i gdzie obejrzeć?

W hicie Bundesligi, Bayern Monachium zagra z Freiburgiem. Bawarczycy zajmują dopiero trzecie miejsce w Bundeslidze, a niedawno męczyli się z Kopenhagą. Freiburg za to nie jest w tak dobrej formie jak rok temu. Mimo to są to czołowe kluby ligi niemieckiej, które grają w europejskich pucharach. Mecz Bayernu z Freiburgiem odbędzie się 8 października o 17:30 i będzie można go obejrzeć na Viaplay.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Wielki hit czeka nas także w Ekstraklasie. Legia Warszawa podejmować będzie Raków Częstochowa. Jest to pojedynek wicemistrza z mistrzem. Wojskowi zajmują obecnie drugie miejsce w Ekstraklasie, a Medaliki są na trzeciej lokacie. Kto spośród naszych reprezentantów w europejskich pucharach będzie górą? Mecz Legia Warszawa – Raków Częstochowa odbędzie się 8 października o 17:30 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra.

