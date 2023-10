Leroy Sane może opuścić Bayern Monachium

Leroy Sane związany jest kontraktem z Bayernem Monachium do 2025 roku. Skrzydłowy może nie przedłużyć dotychczasowej umowy z zespołem. Jak informują media, niemiecki piłkarz cieszy się sporym zainteresowaniem topowych hiszpańskich klubów, takich jak Real Madryt oraz Barcelona.

Leroy Sane może być bohaterem głośnego transferu

Leroy Sane został piłkarzem Bayernu Monachium latem 2020 roku. Do klubu z Monachium dołączył za 49 mln euro z Manchesteru City. Niemiecki skrzydłowy z miejsca stał się podstawowym piłkarzem bawarskiego klubu. 27-latek w 143 meczach jak do tej pory zdobył 44 gole i zaliczył 37 asyst. Jak informują media, Leroy Sane znalazł się na celowniku Barcelony oraz Realu Madryt. Zawodnik ma kontrakt ważny z Bayernem do 2025 roku. Piłkarz rozważy możliwość zmienienia barw klubowych. Portal Transfermarkt wycenia ofensywnego gracza na 65 mln euro. Sane w obecnych rozgrywkach imponuje formą. W dziesięciu meczach strzelił sześć goli.

🚨 Leroy Sané could leave Bayern Munich next summer, with Barcelona and Real Madrid likely destinations for the 27-year-old. (Source: Bild) pic.twitter.com/Xjv6a2lhcm — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 5, 2023

Jak spisze się Bayern Monachium w obecnym sezonie?

Bayern Monachium przyzwoicie rozpoczął obecny sezon. Bawarczycy w Bundeslidze zajmują trzecie miejsce z dorobkiem czternastu pktów. Do pierwszego w tabeli Bayeru Leverkusen, mistrz Niemiec traci dwa pkty. Po dwóch kolejkach w Champions League, Bayern zajmuje pierwsze miejsce, dzięki wygranym z Manchesterem United 4:3 oraz FC Kopenhagą 2:1. Monachijczycy są jednymi z głównych kandydatów do osiągnięcia końcowego sukcesu w Lidze Mistrzów. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu, klub wzmocnił pozycje, które wymagały wzmocnienia. Do zespołu dołączyli Min-jae Kim oraz Harry Kane.

Kiedy Bawarczycy rozegrają kolejne spotkanie?

W następnym pojedynku Bayern Monachium zmierzy się z SC Freiburg. Spotkanie zostanie rozegrane na Allianz Arenie. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi 8 października o godzinie 17:30.