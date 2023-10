Pech kadrowicza. Doznał kontuzji tuż przed zgrupowaniem

Już niedługo reprezentacja Polski zmierzy się z Wyspami Owczymi. Nowy selekcjoner Biało-Czerwonych może mięć mały ból głowy przed nadchodzącym zgrupowaniem. Tymoteusz Puchacz w meczu przeciwko Hannover 96 doznał kontuzji. Patrząc na reakcję piłkarza, prawdopodobnie opuści on najbliższe spotkania naszej kadry narodowej.

Fatalna sytuacja Tymoteusza Puchacza

Michał Probierz 12 października zadebiutuje na ławce trenerskiej reprezentacji Polski w meczu przeciwko Wyspom Owczym. Trzy dni później Polacy zmierzą się z Mołdawią. W czwartek późnym wieczorem poznaliśmy nazwiska powołanych piłkarzy na najbliższe zgrupowanie Biało-Czerwonych. Na liście znalazł się Tymoteusz Puchacz. 24-latkek przebił się do podstawowego składu Kaiserslautern i zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy w obecnym sezonie. Boczny obrońca jak do tej pory w 10 meczach zdobył 1 gola i zaliczył 3 asysty. Puchacz ostatnie spotkanie w reprezentacji Polski rozegrał 1 czerwca 2022 roku przeciwko Walii, w którym zanotował asystę. Wiele wskazywało na to, że w najbliższych meczach Biało-Czerwonych otrzyma szanse na grę od Michała Probierza. Niestety, były zawodnik Lecha Poznań doznał urazu podczas ostatniego meczu z Hannoverem 96. Patrząc na rekcję piłkarza, kontuzja może okazać się poważna, ponieważ schodząc z boiska, Puchacz zalał się łzami. W niedługim czasie powinniśmy poznać dokładną diagnozę lekarzy i jak długa pauza będzie czekała obrońce.

Dramat Tymoteusza Puchacza. Polak musiał zejść z murawy. Na koniec zalał się łzami 😥 Kolejny problem dla Michała Probierza🇵🇱 pic.twitter.com/xCCO5PmdrP — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) October 6, 2023

Czy Polska awansuje na EURO 2024?

Przed reprezentacją Polski bardzo trudne zadanie, jeżeli mają nadzieję na grę podczas EURO 2024. Polacy zajmują czwarte miejsce w grupie eliminacji do turnieju z dorobkiem sześciu pktów. Pierwsza w tabeli jest ekipa Albanii, która zgromadziła dziesięć pktów. Do końca kwalifikacyjnych spotkań pozostały trzy mecze. Nasza reprezentacja zmierzy się kolejno z Wyspami Owczymi, Mołdawią oraz Czechami.