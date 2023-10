Paul Pogba wpadł na dopingu. Francuzowi grozi wykluczenie

Paul Pogba w ostatnim czasie przeżywa ciężkie chwile. Niedawno w organizmie reprezentanta Francji stwierdzono zbyt wysoki poziom testosteronu. W piątek poznaliśmy wynik drugiego badania, które ponownie wykazało dodatni wynik. Pomocnik może liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Paul Pogba trafił ponownie do Juventusu z Manchesteru United latem 2022 roku. Kolejna przygoda Francuza z włoskim klubem nie układa się jednak po myśli reprezentanta Trójkolorowych. W zeszłym sezonie 30-latek wystąpił w zaledwie dziesięciu spotkaniach, w których zaliczył 1 asystę. Tak mała liczba rozegranych gier spowodowana jest urazami, które nękały gracza. Na początku bieżących rozgrywek piłkarz powoli wracał gry. Mecz czwartej kolejki przeciwko Lazio Rzym, Pogba przegapił ponownie z powodu kontuzji. Jakby tego było mało piłkarz został poddany badaniu antydopingowemu, w którym uzyskał pozytywny wynik. W organizmie mistrza świata wykryty został wysoki poziom testosteronu. W piątek poznaliśmy wyników kolejnej próbki, która ponownie pokazała za wysoki poziom testosteronu. Z racji takiego stanu rzeczy. Pogba może liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Jak informują media. Francuz może zostać wykluczony z rozgrywek na okres nawet czterech lat. W niedługim czasie powinniśmy poznać karę jaką otrzyma zawodnik Juventusu Turyn.

