Legia – Raków 08.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Za nami dość intensywny tydzień, gdzie trwały zmagania w europejskich pucharach i mieliśmy tam swoich reprezentantów, jednak tym razem kolorowo nie było. Raków Częstochowa w Sosnowcu niestety przegrał z austriackim Sturm Grazem 0:1 w Lidze Europy. Legia Warszawa natomiast w Holandii zmierzył się z AZ Alkmaar i również poniósł porażkę identycznym wynikiem. Pomeczowe kulisy już chyba każdy zna, gdzie wiele negatywnego się wydarzyło. Teraz czas wrócić na boiska piłkarskiej Ekstraklasy i w niedzielę późnym popołudniem starcie wagi ciężkiej. Przy Łazienkowskiej w Warszawie Legia w szlagierowym meczu podejmie mistrza Polski – Raków Częstochowa. Na takie pojedynki czeka się pół sezonu, więc zapinamy pasy i startujemy!

Legia Warszawa – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Na porażkę Legii trzeba było czekać aż do 9. kolejki, gdzie w Białymstoku zostali zdetronizowani przez Jagiellonię i przegrali 0:2. Trzeba jednak sobie powiedzieć, że zasłużenie, bo stołeczny klub nie był sobą, nie kreował tak gry i akcji podbramkowych jak nas do tego przyzwyczaili. Może myślami byli już w Holandii, tego się nie dowiemy. Ale poza tym są wiceliderem i można stwierdzić, że grają o wiele lepiej na tym etapie sezonie niż w poprzednich kampaniach. Przede wszystkim potrafią mądrze grać dobrze na dwóch frontach z czym były do tej pory problemy. Legia strzela sporo bramek o czym świadczą ostatnie wyniki, warto także wspomnieć pierwszą kolejkę LE, gdzie wygrali sensacyjnie z Aston Villą 3:2. Patrząc jednak na mankamenty to duży problem tkwi w obronie, w samej lidze nie potrafili zachować czystego konta w pięciu ostatnich meczach. A jak do tego dołożymy europejskie puchary to znaczy, że Legioniści regularnie strzelają, ale także tracą. Raków Częstochowa w ostatnim czasie ma mocno overowe mecze: najpierw po szalonych 90. minutach wygrali w Chorzowie z Ruchem 5:3, następnie zostali rozbici w Poznaniu przez Lecha 1:4, ale zrehabilitowali się w meczu z Radomiakiem, gdzie zwyciężyli 3:0. Nie dość, że spotykają się dwie najlepsze drużyny w Polsce to dodatkowo bezkonkurencyjne ofensywy. Proponuję tutaj obie drużyny strzelą gola po kursie 1.75 w Betfan.

Zapowiedź meczu Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Doniesienia z Holandii są bardzo niepokojące w kontekście zbliżającego się hitu PKO Ekstraklasy. Zdaniem Roberta Błońskiego, spotkanie Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa powinno odbyć się zgodnie z planem. Nie milkną echa po starciu Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W czwartkowy wieczór wicemistrzowie Polski przegrali 0:1 na terenie AZ Alkmaar, ale media rozpisują się na temat pomeczowych wydarzeń, gdzie aresztowanych zostało dwóch piłkarzy, natomiast kilku działaczy zostało poszkodowanych i spotkało się z agresywnością.

Ważnym aspektem co do tego starcia jest fakt, że głównym sędzią będzie oczywiście Szymon Marciniak. 4 października sędziował szlagier Ligi Mistrzów Borussia Dortmund — AC Milan. Za spotkanie zebrał bardzo dobre noty od mediów z obu stron barykady.

Kursy bukmacherskie Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków faworytem tego pojedynku jest minimalnie Legia Warszawa.



Bukmacher Wygrana Legii Remis Wygrana Rakowa Betfan 2.23 3.50 3.00 Fortuna 2.27 3.35 3.25 LVBET 2.35 3.55 3.10

Gdzie obstawiać mecz Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Gdzie i o której oglądać mecz Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+Premium. Mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus