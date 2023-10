Leo Messi znowu może zostać piłkarzem Barcelony!

Lionel Messi tego lata został piłkarzem Interu Miami. Wiele wskazuje na to, że Argentyńczyk w styczniowym okienku transferowym ponownie zagra dla swojego było klubu, FC Barcelony.

Lionel Messi może ponownie zostać piłkarzem drużyny z Camp Nou

Messi z powodu problemów finansowych FC Barcelony, w 2021 roku odszedł z Dumy Katalonii do paryżan. Barca nie mogła pozwolić sobie na zakontraktowanie Argentyńczyka, co wykorzystał Paris Saint-Germain. Zawodnik nieraz podkreślał, że nie jest szczęśliwy ze swojego pobytu w drużynie mistrza Francji. W jednym z wywiadów 36-latek twierdził, że nigdy nie chciał zostać graczem drużny Ligue 1. Lionel Messi tego lata trafił z Paris Saint-Germain do Interu Miami. Mistrz świata z miejsca stał się najlepszym piłkarzem w nowym zespole. Ofensywny gracz notuje kapitalne występy. W dwunastu meczach rozegranych dla Interu strzelił jedenaście goli. Napastnik został nominowany do nagrody najlepszego gracza sezonu MLS, mimo, że jak do tej pory w lidze rozegrał zaledwie cztery mecze.

Leo Messi has been nominated for the MLS' BEST PLAYER of the Season trophy after he has played only 4 MLS games this season! 😳🇺🇸 pic.twitter.com/OCN5OUAx9G — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 7, 2023

Zespół Argentyńczyka zajmuje przedostatnie miejsce w lidze i wiele wskazuje na to, że Inter Miami nie zakwalifikuje się do fazy play-off w Major League Soccer. Media informują, że jeżeli tak się wydarzy, Barcelona złoży ofertę wypożyczenia Lionela Messiego amerykańskiemu klubowi. 36-latek zapewne były jak najbardziej chętny na taki ruch. W wielu wywiadach piłkarz podkreśla, że wciąż pała sympatią do katalońskiego zespołu.

🚨 Barcelona are contemplating a move to bring Lionel Messi back to his boyhood team on loan in January if Inter Miami fail to reach the MLS play-offs. 🇦🇷 (Source: @Sport) pic.twitter.com/Bkwnv2BpyK — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 7, 2023

Jakie Barcelona zagra kolejny mecz?

Duma Katalonii następny mecz zagra z Granadą. Spotkanie rozpocznie się 8 października o godzinie 21:00. Barca przystąpi do starcia w La Liga po zwycięstwie w Lidze Mistrzów nad FC Porto 1:0.

Fot. PressFocus