Arsenal – Manchester City 08.10 –…

Hit niedzieli może być tylko jeden – Arsenal vs Manchester City! Rok temu te dwie ekipy zaciekle walczyły o tytuł mistrzowski i przez większość sezonu mogło się wydawać, że to Kanonierzy w końcu wygrają ligę. To jednak ekipa Pepa Guardioli znowu okazał się lepsza i w tym sezonie jedni i drudzy mają apetyt na zwycięstwa. Bezpośredni pojedynek zapowiada się znakomicie i jest to pozycja obowiązkowa dla każdego fana piłki nożnej. Kto zdobędzie trzy punkty w tak prestiżowym starciu? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego spotkania.

Arsenal – Manchester City – typy bukmacherskie

Wydawałoby się, że tegoroczną walkę o mistrzostwo po raz kolejny stoczą Arsenal i Manchester City. Wszystkich jednak zaskoczyli Spurs, którzy znakomicie rozpoczęli sezon i obecnie zajmują fotel lidera. Oni jednak swój mecz już rozegrali w sobotę, więc w niedzielny wieczór wszystko już może ulec zmianie. Tego typu starcia czasami mają wpływ na końcowe rozstrzygnięcia całego sezonu.

Myślę, że zobaczymy odważną grę po obu stronach i nie będzie tutaj pełnego skupienia tylko na defensywnie. To dwie ekipy z topu Premier League i przede wszystkim ogromny potencjał ofensywny. Nie pozostaje nam nic innego, jak pograć BTTS po kursie @1.65 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Arsenal – Manchester City

Arsenal od początku sezonu potwierdza, że pod wodzą Mikela Artety rozwinął się niesamowicie piłkarsko, po prostu przeskoczył na poziom swojego najbliższego rywala i są w stanie walczyć z każdym. Hiszpan mądrze poukładał zespół, dokonał kilku transferów, stawia na zawodników perspektywicznych i już to procentuje. W Premier League zajmują 3. miejsce z 17 punktami, są niepokonani z bilansem pięciu zwycięstw i dwóch remisów, ale najważniejsze że do City tracą zaledwie jedno oczko, więc mogą ich przeskoczyć. „Kanonierzy” w ofensywie mocno poszli do przodu, kreują wiele sytuacji podbramkowych, strzelają dużo bramek, w samej lidze mają już 15. Arsenal przystępuje jednak do starcia z City po wysokim zwycięstwie 4:0 nad Bournemouth w ostatnim spotkaniu ligowym. Jednak dobre samopoczucie przed niedzielnym meczem mogło zostać zachwiane przez podróż do Lens na mecz Ligi Mistrzów. Arsenal przegrał we Francji 1:2. Tutaj jednak prestiżowy pojedynek przed własną publicznością.

Mistrzowie Anglii zrobią wszystko, żeby uniknąć porażki w dwóch kolejnych wyjazdowych meczach PL. Ostatni raz taka seria przydarzyła im się w lutym. Co ciekawe, rozpoczęła się od wyniku 1:2 (w takim samym stosunku przegrali z Wolves) i zakończyła się wynikiem 0:1 w meczu odbywającym się w północnym Londynie. Tutaj nie ma czego bronić, każda ze stron będzie chciała wygrać.

Kursy bukmacherskie Arsenal – Manchester City

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków nieznacznym faworytem tego pojedynku są goście, ale Arsenal nie stoi na straconej pozycji.



Bukmacher Wygrana Arsenalu Remis Wygrana City Betfan 2.83 3.35 2.44 Fortuna 2.90 3.45 2.46 LVBET 3.00 3.40 2.40

Gdzie i o której oglądać mecz Arsenal – Manchester City

Mecz odbędzie się 8 października o godzinie 17:30. Transmisja na żywo z tego starcia odbędzie się na platformie Viaplay. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.