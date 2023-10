To już jest pewne. Max Verstappen został oficjalnie trzykrotnym mistrzem świata. Druga pozycja w sprincie zagwarantowała mu taką przewagę punktową, że mógłby już nie jeździć do końca sezonu.

Max Verstappen oficjalnie mistrzem świata

Max Verstappen został mistrzem świata. Holender zajął drugie miejsce w sprincie GP Kataru, a jego przewaga nad Sergio Perezem jest już na tyle duża, że nic się nie może wydarzyć. Holender nie musiałby nawet jeździć do końca sezonu, a byłby pewny tytułu mistrzowskiego.

Dla Maxa Verstappena jest to trzeci tytuł mistrza świata i co ciekawe, F1 wygrywał rok po roku. Jeżeli wyniki Red Bulla będą dalej tak dobre, to Verstappen ma duże szanse na zostanie kierowcą, który wygrał F1 najwięcej razy w historii. Już teraz bije wiele rekordów, a jest to stosunkowo młody kierowca, gdyż ma 26 lat.

Fot. Pressfocus