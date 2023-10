Okiem kibica: ceny na polskich stadionach #10…

Pora na dziesiąty wpis z serii okiem kibica. Tym razem pod lupę weźmiemy zespół, który w tym sezonie spisuje się solidnie. Mowa o Radomiaku Radom. Ile kosztują koszulki, bilety na mecze Radomiaka czy specjalne gadżety?

Okiem kibica: Radomiak Radom – ceny biletów i karnetów

Aby udać się na mecz Radomiaka (w przypadku normalnego biletu), należy przygotować się na wydatek od 30 złotych do 50 złotych. Zdecydowanie bardziej opłacalną opcją jest karnet. Należy za niego wydać od 270 złotych do 450 złotych. Karnet VIP kosztuje za to 2 700 złotych.

Ceny karnetów wszystkich polskich klubów znajdziesz w tym artykule.

Okiem kibica: Radomiak Radom – ceny koszulek

Aby kupić strój Cracovii na ten sezon należy przygotować się na wydatek 249 złotych. Ponadto Radomiak Radom oferuje możliwość personalizacji. Poza patchami, można wybrać numer i napis z tyłu koszulki. Taki dodatek kosztuje 25 złotych.

Okiem kibica: Radomiak Radom – ceny gadżetów

Poza koszulkami można kupić sporo gadżetów z klubowego sklepu. Jakie oryginalne towary można znaleźć w oficjalnym sklepie kibica Radomiaka Radom?

Kawa 100% Arabica Radomiak 1 kg – 65 zł

Etui na telefon – 19 zł

Śliniak z herbem Radomiaka – 25 zł

Skrobaczka do szyb Radomiak – 15 zł

Buciki niemowlęce Radomiak – 89 zł

Czapeczka niemowlęca Radomiaczek – 39 zł

Fot. radomiak.sklep.pl

Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi artykułami z cyklu „okiem kibica”:

Fot. Pressfocus