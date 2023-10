Ajax Amsterdam może zwolnić swojego trenera

Ajax Amsterdam fatalnie spisuje się w obecnym sezonie. Kiepska postawa drużyny Eredivisie sprawia, że zarząd klubu zastanawia się nad zakończeniem współpracy z trenerem Mauricem Steijnem. Oficjalna decyzja powinna zostać ogłoszona w ciągu kilku najbliższych dni.

Ajax spisuje się w nowym sezonie stanowczo poniżej oczekiwań. Klub z Amsterdamu przyzwyczaił fanów do walki o najwyższe celę i że zawsze znajduje się w górnej części ligowej tabeli. Obecnie, drużyna Steijena znajduje się na szesnastym miejscu w Eredivisie. Oznacza to, że gdyby zespół utrzymał taką pozycję do końca rozgrywek, wziął by udział w barażach o utrzymanie. Po sześciu rozegranych grach, Ajax Amsterdam zdołał wygrać zaledwie jeden mecz. Ostatnie pięć spotkań jest katastrofalne dla Ajaxu. Klub kolejno najpierw zremisował dwa mecze, a później przegrał trzy z rzędu. Tak słaba dyspozycja sprawia, że władze 36-krotnego mistrza Holandii zastanawiają się nad przyszłością szkoleniowca zespołu. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, zarząd Ajaxu prowadzi wewnętrzne rozmowy na temat przyszłości trenera. Można przypuszczać, że holenderska drużyna niebawem pożegna się z Mauricem Steijnem.

🚨 Ajax will discuss internally position of Maurice Steijn — as head coach’s position is now in danger after 4 defeats and 3 draws in the last 7 games.

Horrible start of the season for Ajax and internal discussions will now take place. pic.twitter.com/RBnFGgqWIx

