Bartłomiej Wdowik powołany do reprezentacji Polski

Pech jednych szczęściem drugich. Beneficjentem kontuzji Tymoteusza Puchacza został Bartłomiej Wdowik. Piłkarz Jagiellonii został dowołany do reprezentacji Polski.

Bartłomiej Wdowik z debiutanckim powołaniem

Niektórzy piłkarze powołani do reprezentacji Polski doznali kontuzji o czym już informowaliśmy. Tymoteusza Puchacza zastąpił Bartłomiej Wdowik. Dla piłkarza Jagiellonii jest to pierwsze w życiu powołanie do seniorskiej reprezentacji.

‼️ Bartek Wdowik powołany do 🇵🇱 na mecze z 🇫🇴 i 🇲🇩 😍😍😍 Powodzenia "Wdowa" i strzel coś z rzutu wolnego 😁 — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) October 8, 2023

Wdowik gra w tym sezonie bardzo dobrze i jest wyróżniającym się piłkarzem w Ekstraklasie. Gra na pozycji lewego obrońcy i dobrze radzi sobie także na wahadle. W tym sezonie strzelił już cztery bramki i zanotował asystę. Mocnymi stronami Wdowika są wykonywanie stałych fragmentów gry, dośrodkowania i strzały z dystansu.

Fot. Pressfocus