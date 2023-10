W zeszły weekend byliśmy świadkami wielu ciekawych starć. Sporo emocji dostarczyło nam hitowe starcie w Ekstraklasie, między Legią Warszawa, a Rakowem Częstochowa. W szlagierze Premier League, Arsenal okazał się lepszy od Manchesteru City. Zapraszamy na podsumowanie kolejki 29.09 – 01.10.

Juventus – Torino

W sobotnie popołudnie w ramach ósmej kolejki Serie A odbyły się derby Turynu. Juventus na własnym boisku podejmował Torino. Przed rozpoczęciem spotkania faworytem był zespół Starej Damy, który lepiej spisuje się na początku obecnych rozgrywek. Mecze derbowe mają jednak to do siebie, że potrafią być zadziwiające, co trzymało w napięciu kibiców. Juventus jednak stanął na wysokości zadania i pokonał rywala 2:0. Piłkarze zdobywali bramki dopiero w drugiej połowie. W 46. minucie wynik meczu otworzył Gatti. W 62. minucie gola strzelił reprezentant Polski, Arkadiusz Milik, czym ustalił wynik spotkania.

Arsenal – Manchester City

Mecz na The Emirates może okazać się jednym z kluczowych na przestrzeni całego sezonu, jeżeli chodzi o mistrzostwo Premier League. Arsenal oraz Manchester City są wymieniani w gronie faworytów do osiągnięcia końcowego sukcesu w lidze angielskiej. Tuż przed rozpoczęciem sezonu w meczu o Tarczę Wspólnoty Kanonierzy pokonali Obywateli po rzutach karnych. W meczu Premier League Mikel Arteta ponownie ograł swojego mistrza, Pepa Guardiolę. Tym razem po bardzo zaciętym pojedynku zwycięski gol padł dopiero w końcówce meczu. Bohaterem Arsenalu okazał się Martinelli, który strzelił jedyną bramkę w spotkaniu.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Hitowe stracie odbyło się również na naszym polskim podwórku, czyli w PKO BP Ekstraklasie. Na przeciwko siebie stanęła 2. oraz 4. drużyna w tabeli, a więc Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa. Strzelanie na Łazienkowskiej rozpoczął zespół Medalików. W 26. minucie drogę do bramki znalazł Kochergin. Warszawiacy odpowiedzieli tuż przed końcem pierwszej połowy, po golu Wszołka w 47. minucie. W 73. minucie zawodników z Częstochowy wyręczył Augustyniak, który skierował piłkę do własnej bramki. Mecz zakończył się zwycięstwem 2:0 dla mistrza Polski.