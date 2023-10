Podsumowanie występów Polaków za granicą 06.10 – 08.10

Nie tylko w naszej rodzimej PKO BP Ekstraklasie wstępują Polscy zawodnicy. Również w innych ligach co tydzień możemy śledzić zmagania Polaków na boiskach. Bramkę w bardzo ważnym derbowym meczu w Serie A strzelił Arkadiusz Milik. Zapraszamy do zapoznania się z występami Polaków za granicą 06.10 – 08.10.

Arkadiusz Milik

W sobotę dobyły się derby Turynu. Juventus podejmował Torino. W pierwszej połowie tego starcia padł bezbramkowy remis. Trener Starej Damy w przerwie wprowadził na plac gry Arkadiusza Milika, wysyłając drużynie sygnał, że oczekuje goli. Milik zdobył bramkę w 62. minucie i jest to jego drugi gol w kolejnym spotkaniu Serie A, czym potwierdza swoją wysoką formę przed zgrupowaniem reprezentacji Polski. Juventus wygrał mecz 2:0.

🇵🇱 𝐆𝐎𝐋 𝐀𝐑𝐊𝐀𝐃𝐈𝐔𝐒𝐙𝐀 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐊𝐀! ⚽️🔥 😍 Reprezentant Polski podwyższa prowadzenie Juventusu FC w derbach Turynu! 👏 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/85q8pDYgr0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 7, 2023

Mateusz Klich

W dobrej dyspozycji jest również w ostatnim czasie Matusz Klich. Pomocnik niedawno strzelił gola oraz zanotował asystę. W ostatnim meczu przeciwko DC United 33-latek zdobył bramkę tuż przed zejściem obydwu drużyn do szatni. Jeżeli nadal potrzyma wysoką formę, być może niedługo otrzyma powołanie do reprezentacji Biało-Czerwonych. New York City wygrał spotkanie 2:0.

Mateusz Klich z czwartym golem w sezonie ⚽️pic.twitter.com/TEwvlrvS6x — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 8, 2023

Karol Świderski

W ostatniej kolejce MLS razem z Matusz Klichem na listę strzelców wpisał się Karol Świderski, który wykorzystał rzut karny, w meczu przeciwko Chicago Fire. Charlotte pokonało swoich rywali 2:0. Świderski w ostatnich pięciu meczach strzelił pięć bramek. Jego dobra postawa poskutkowała powołaniem ze strony Michała Probierza na zgrupowanie reprezentacji.

Karol Świderski pewniaczek z jedenastu metrów 👌 Dwunasta bramka w sezonie ⚽️pic.twitter.com/pyfFp49OvG — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 8, 2023

Przemysław Frankowski

W dobrej formie jest również Przemysław Frankowski, który w środku tygodnia w meczu przeciwko Arsenalowi w Lidze Mistrzów wpisał się na listę strzelców. W weekendowym spotkaniu przeciwko Lille, Polak ponownie zaliczył asystę. Tym razem jego kluczowe podanie dało remis drużynie Lens. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.