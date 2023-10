Vinicius przedłuży kontrakt z Realem Madryt

Vinucius Junior fantastycznie spisuje się w Realu Madryt. Brazylijczyk jest jednym z pewniejszych punktów w drużynie Królewskich. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, stołeczny klub zamierza przedłużyć umowę z młodym piłkarzem. Oficjalne ogłoszenie nowej umowy powinno mieć miejsce w najbliższych dniach.

Vinicius trafił do Realu Madryt z Flamengo latem 2018 roku za 45 mln euro. Przed transferem do ekipy Królewskich młody Brazylijczyk został okrzyknięty następcą Neymara. 23-latek wykazuje ogromny potencjał i jest jednym z lepszych piłkarzy w stołecznej drużynie Hiszpanii. W poprzednim sezonie był wyróżniającą się postacią Realu. W 55 meczach strzelił 23 gole i zaliczył 21 asyst. W obecnych rozgrywkach, skrzydłowy również prezentuje wysoki poziom. W siedmiu spotkaniach zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Zawodnik w trwającym sezonie trapiony jest przez urazy w wyniku których przegapił już kilka meczów.

Dobra gra w barwach Królewskich owocuje zaufaniem ze strony klubu. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, lada moment Real Madryt oficjalnie ogłosi, że 23-latek przedłużył umowę z zespołem La Liga. W kontrakcie zawodnika będzie klauzula w wysokości miliarda euro. Portal Transfermakrt wycenia ofensywnego gracza na 150 mln euro, czy czyni go trzecim najbardziej wartościowym piłkarzem zaraz po Erlingu Haalandzie oraz Kylianie Mbappe, którzy wyceniani są na 180 mln euro.

⚪️✨ Vinicius Jr’s new deal at Real had to be unveiled last week but it was just delayed due to internal timing.

No issues, no problem. Announcement coming soon for new long term contract.

Release clause: €1B.

📱 More: https://t.co/7QfJtQ8DAH pic.twitter.com/cv8uov3xhK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2023