Przed nami kolejne mecze w ramach eliminacji Euro 2024. Najsilniejsze reprezentacje będą chciały już teraz zapewnić sobie awans, choć są takie, które muszą odrabiać straty. Sprawdź powołania Francji, Anglii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Belgii na październikowe zgrupowanie.

Bramkarze: Areola, Maignan, Samba

Obrońcy: Clauss, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konate, Kounde, Pavard, Saliba, Upamecano

Pomocnicy: Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Tchouameni

Napastnicy: Coman, Demebele, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe, Thuram

𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗜𝗦𝗧 of the 2️⃣3️⃣ players selected for the October games, featuring the return of @Djoninho25

Two matches await the Blues:

13/10 : 🇳🇱🇫🇷 in Amsterdam (Euro 2024 qualifier)

17/10 : 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 in Lille (friendly)

