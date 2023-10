Jakub Moder w 2022 roku doznał poważnej kontuzji. O tego momentu Polak nie pojawił się na boisku. Jak wiadomo 24-latek wrócił niedawno do treningów. Dobre informacje w sprawie stanu zdrowia pomocnika, w rozmowie z WP Sportowymi Faktami, przekazał ostatnio brat piłkarza.

Jakub Moder ciężko trenuje aby wrócić na boisko

Jakub Moder w 2022 roku w meczu przeciwko Norwich zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Wiadome było, że piłkarza będzie czekała długa rozłąka z piłką. Podczas leczenia urazu doszło jednak do komplikacji, przez co powrót do gry znacznie się opóźnił. Brat zawodnika reprezentacji Polski przekazał, że 24-latek rozpoczął już treningi z drużyną oraz wykonuje dodatkowe ćwiczenia.

,,Kuba trenuje z zespołem i wykonuje dodatkowe indywidualne treningi. Brighton gra w europejskich pucharach i rozgrywa mecze w zasadzie co trzy dni, dlatego te jednostki są krótkie i Kuba potrzebuje pracy indywidualnej. To normalne dla zawodników wracających po kontuzji” – powiedział Michał, brat Jakuba Modera.

Zdaniem Michała Modera, jego brat najgorszy moment ma już za sobą. Sztab medyczny zanotował progres u pomocnika.

,,Kuba najgorsze ma już za sobą. Sztab medyczny monitoruje postępy brata i mogę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Kuba robi swoje, pracuje i cierpliwie walczy o powrót na boisko” – skomentował brat.

Jakub Moder miał sporego pecha w zaistniałej sytuacji, zdaniem jego brata, kontuzja nie wpłynie na dobrą postawę 24-latka na boisku.

,,To był przypadek jeden na milion, ale widocznie tak musiało być. Kuba od zawsze miał mocną psychikę. Wiem, że takie rzeczy zawsze sam układa sobie w głowie. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że na sto procent przetrawił to w sobie i zapomniał o tej traumie. Powrót do treningów z drużyną też dużo mu dał i tamten okres oddzielił grubą kreską” – stwierdził Michał.

Fot. PressFocus