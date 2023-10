AS Roma dogadała się z Chelsea w sprawie transferu Lukaku

Romelu Lukaku tego lata dołączył do AS Romy na zasadzie rocznego wypożyczenia. Belg zbiera bardzo dobre recenzje za swoje dotychczasowe występy. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, klub z Rzymu dogadał się z Chelsea w sprawie potencjalnego transferu. Wiele wskazuje na to, że napastnik od nowego sezonu zostanie piłkarzem Romy.

W sierpniu Romelu Lukaku trafił do AS Romy na zasadzie rocznego wypożyczenia. Włoski klub musiał zapłacić Chelsea za przenosiny piłkarza 5,8 mln euro. Rosły napastnik nie raz w wywiadach potwierdzał, że dobrze czuje się w Rzymie. Jego trenerem jest Jose Mourinho, z którym ceni sobie współpracę. Wcześniej panowie pracowali razem w Manchesterze United. 30-latek bardzo dobrze wpisał się do nowej drużyny. Gracz w obecnym sezonie, siedem razy znalazł już drogę do bramki przeciwników w ośmiu meczach. Dobra postawa Belga sprawiła, że zarząd klubu jest jak najbardziej pozytywnie nastawiony na definitywny transfer. Z informacji podanych przez włoskiego dziennikarza, Fabrizio Romano wynika, że stołeczny klub z Włoch ustalił już kwotę odstępnego z Chelsea. Romelu Lukaku latem będzie mógł zostać piłkarzem AS Romy na stałe. Kwota transferu ma wynieść 37 milionów funtów.

🚨🇧🇪 Understand Chelsea have already fixed an exit fee for Romelu Lukaku in summer 2024 — and it’s around £37m.

There’s an agreement to make Romelu available for that fee next year.

Lukaku, doing great on loan to Roma as he scored 7 goals.

🎥 More: https://t.co/KbOZbou5Bn pic.twitter.com/X5lKwccb1E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2023