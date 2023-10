Niewypał transferowy Manchesteru City na wylocie

Przygoda Kalvina Phillipsa z Manchesterem City nie układa się po jego myśli. Pomocnik notuje znikomą ilość występów w drużynie Obywateli. Jak informują media, piłkarz prawdopodobnie opuści ekipę mistrza Anglii. Usługami zawodnika przejawiają zainteresowanie Everton oraz Newcastle United.

Kalvin Phillips został piłkarzem Manchesteru City latem 2022 roku. Anglik przeszedł z Leeds United do ekipy z Etihad Stadium za 49 mln euro. 27-latek miał wówczas za sobą bardzo dobry sezon w zespole Pawi. Phillips zbierał również dobre recenzje za swoje występy w kadrze narodowej. Po transferze do mistrzów Anglii jego notowania znacznie spadły. W poprzednich rozgrywkach w klubie, pomocnik zanotował raptem 21 występów. Na jego sporadyczne występowanie na murawie wpływ z pewnością miały urazy, które często nękały 27-latka. Piłkarz jednak, kiedy miał okazję pojawiać się na boisku, notował zazwyczaj ostatnie minuty w meczach, co sprawiło, że jego pozycja w reprezentacji Anglii również osłabła.

Z informacji podanych przez media wynika, że Kalvin Phillips w styczniowym okienku transferowym opuści drużynę Obywateli. Jeżeli piłkarz z powrotem che być ważną częścią składu garetha southgate’a musi regularnie występować w klubie. Zawodnik znalazł się na celowniku Newcastle United oraz Evertonu. Zdecydowanie większe szanse na występowanie w pierwszej drużynie miałby w klubie z Liverpoolu. W Newcastle jednak walczyłby o równie wysokie cele. W tym sezonie Sorki występują w Lidze mistrzów i są liderem w swojej grupie po remisie z Milanem i zwycięstwie nad Paris Saint-Germain.

🚨 Kalvin Phillips is expected to leave Manchester City in January, with Newcastle and Everton among those interested in the midfielder.

(Source: The i) pic.twitter.com/Wd9DUhq28H

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 11, 2023