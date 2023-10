Wybory parlamentarne 2023 – typy i zakłady bukmacherskie

Betfan kurs 1.50 Wybory parlamentarne 2023 PIS zdobędzie mniej niż 36,5% Obstaw

Już 15 października odbędą się wybory parlamentarne 2023. Temat, który naturalnie interesuje i rozgrzewa miliony ludzi w Polsce. Już niedługo poznamy nowy rozdział mandatów w sejmie. Tymczasem legalne zakłady bukmacherskie przygotowały ofertę na politykę. Z nasze strony analizujemy ofertę i proponujemy typy bukmacherskie na wybory parlamentarne 2023.

Wybory parlamentarne – zakłady bukmacherskie z ofertą

To już kolejne wybory parlamentarne, które można znaleźć w ofertach zakładów bukmacherskich. Te, po wydarzeniach sportowych, cieszą się największą popularnością w obstawianiu. Jak widać, polityka interesuje bardzo szeroko!

Wybory parlamentarne 2023 w swojej ofercie posiada kilku legalnych bukmacherów działających w Polsce. Jednym z nich jest Betfan, który działa na licencji wydanej przez Ministerstwo Finansów. Ambasadorem tej marki jest Mariusz Pudzianowski.

Jakie zdarzenia znajdziemy do obstawiania w temacie wyborów do parlamentu 2023? Tego jest wiele i mowa tutaj o takich kwestiach jak wynik frekwencji, procentowe rezultaty danych partii, kto utworzy nowy rząd czy kto wygra w rywalizacji polityków w danych okręgach jak np. Krzysztof Bosak czy Szymon Hołownia w Białystoku.

Jeśli chcesz obstawiać wybory parlamentarne w Betfan i nie masz tu jeszcze konta, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO możesz liczyć na 200% bonusu od depozytu do 300 złotych. Co to oznacza? Wpłacasz 150 złotych, a bukmacher daje Ci do tego 300 złotych i możesz grać w sumie za 450 złotych! Kliknij w poniższy baner, żeby dowiedzieć się więcej.

Typy bukmacherskie na wybory parlamentarne 2023

Analizując ofertę zakładów bukmacherskich na wybory parlamentarne 2023 można znaleźć kilka interesujących typów bukmacherskich do wybrania.

Począwszy od frekwencji, gdzie mamy kurs 1.40 na więcej niż 61,5% i to jest kierunek, który wydaje się, że powinien się spełnić. W poprzednich wyborach do Sejmu, w 2019 roku ten wynik wyniósł 61,74%, co teraz dawałoby trafione zdarzenie u bukmachera. Nie ma przeciwskazań, ze teraz mobilizacja na wybory będzie mniejsza… a nawet wręcz przeciwnie. Wynik frekwencyjny powinien nawet wzrosnąć. Tak bardzo podzielonego i skłóconego elektoratu chyba jeszcze w historii III RP nie było. Narracja w kampanii dwóch głównych partii jest nastawiona na atakowanie drugich. Takie działania wzmacniają tylko chęć i mobilizację na uczestniczenie w wyborach. Do tego nigdy nie zauważałem aż tylu kampanii społecznych namawiający, żeby udać się do urny jak obecnie. Według najnowszego sondażu, opublikowanego 11 października (United Surveys dla WP.pl), chęć udziału w wyborach deklaruje 66,9 proc. (61,9 proc. „zdecydowanie tak”, 5 proc. – „raczej tak”).

Z kolei patrząc na wyniki procentowe poszczególnych partii, dobrym typem wydaje się obstawienie, że PIS osiągnie mniej niż 36,5%. Ta linia wydaje się być zbyt wysoka. Analizując wyniki sondaży ze strony ewybory.eu na bazie średnich wyników wielu sondażowni można zobaczyć, że taki poziom poparcia dla rządzącej partii był ostatnio we wrześniu 2020 roku. Natomiast obecnie średnia dla PIS-u wynosi 34%. Natomiast tendencja w porównaniu okresów dwutygodniowych jest spadkowa o 1,3%. Także oceniając na chłodno, trudno spodziewać się, aby ostateczne wyniki miały osiągnąć aż tak wysoki poziom jak 36,5%. W sondażu przeprowadzonym już częściowo po debacie, opublikowanym 11 października (United Surveys dla WP.pl) uzyskali 33,8%.

Dodatkowo dobrze brzmi wynik Trzeciej Drogi na więcej niż 9,5 %. Dlaczego? Analizując również średnie sondaży zebrane w okresach dwutygodniowych można zauważyć, że ta partia tylko raz w historii miała wyniki niższy niż te 9,5%. I choć było to we wrześniu, to obecnie w październiku ta liczba wynosi już 10%. Do tego obiektywnie oceniając, Szymon Hołownia jako doświadczona osoba w mediach, w debacie wypadł bardzo dobrze prezentują swoje myśli płynnie i mając pewny język ciała. Jeśli jego występ w TVP miał mieć wpływ na wyborców, to raczej na korzyść Trzeciej Drogi. Nie licząc Bezpartyjnych Samorządowców są chyba ugrupowaniem z najmniejszymi kontrowersjami, co wydaje się „bezpiecznym” głosem przeciwko głównym ugrupowaniom. Dodatkowo ich wejście do Sejmu może nie pozwolić PIS-owi na zdobycie większości, co wręcz może nawet zachęcić na świadome głosowanie właśnie na tę partię przez wspierających Koalicję Obywatelską. W sondażu przeprowadzonym już częściowo po debacie, opublikowanym 11 października (United Surveys dla WP.pl) uzyskali 9,4%. Jednak tym samym 7,8 proc. badanych wciąż nie wie, na kogo chce zagłosować, więc wydaje się, że z tej puli może przeważyć się linia na trafiony typ.

Takie są nasze propozycje typów bukmacherskich na Wybory Parlamentarne 2023. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem obstawiania, to zapraszamy do grupy na Facebooku, w której codziennie ukazują się propozycje kuponów na sportowe wydarzenia z analizami. Kliknij w poniższy baner i dołącz do społeczności typerów.