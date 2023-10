Dominik Marczuk najlepszym transferem w Ekstraklasie?

Forma Jagiellonii Białystok zadziwia wielu kibiców w tym sezonie. Po odejściu króla strzelców – Marca Guala, spodziewano się walki o utrzymanie. Tymczasem Jaga plasuje się na trzeciej pozycji, a duży udział w tych wynikach ma Dominik Marczuk.

Dominik Marczuk może długo nie zagrzać miejsca w Jagiellonii Białystok. 19-latek jest z pewnością jednym z najlepszych letnich transferów w Ekstraklasie, a jeżeli spojrzeć na to pod kątem biznesowym, to pewnie i najlepszym.

Patrząc na różne aspekty to Dominik Marczuk jest najlepszym transferem letniego okienka do Ekstraklasy. Ekonomicznie i sportowo. ✅ za darmo ✅ młodzieżowiec ✅ ograny w seniorach (3tys min.+ w 1/2lidze) ✅ 10m/5a/2br w obecnym sezonie ✅ potencjał sprzedażowy Ciekawe co dalej. pic.twitter.com/fWbQAVlbZu

Piłkarz ma 19 lat, czyli status młodzieżowca, został ściągnięty za darmo ze Stali Rzeszów i wszedł w sezon znakomicie. Rozegrał dziesięć spotkań ligowych, w których strzelił dwa gole i zanotował aż pięć asyst! Do tego jest młodzieżowym reprezentantem Polski.

Jagiellonia Białystok ma bardzo dobry okres. Nie tylko Dominik Marczuk, ale wszyscy piłkarze sprowadzeni do Jagi grający ofensywnie spisują się znakomicie.

Letnie ofensywne nabytki Jagiellonii po 10 meczach Ekstraklasy:

Pululu 5⚽ 1🅰️

Marczuk 2⚽ 5🅰️

Naranjo 3⚽ 1🅰️

Hansen 2⚽ 1🅰️

To są jakieś chore liczby. Wszyscy coś strzelają i asystują plus jakby policzyć zmarnowane dogodne sytuacje to z 2-3 bramki z asystami by doszły.

— PiTeRo (@HeelPiTeRo) October 9, 2023