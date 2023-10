Wyspy Owcze – Polska 12.10 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.84 Wyspy Owcze - Polska Rzuty rożne - Polska handicap -2.5 Obstaw

Gdy gra Polska, emocje piłkarskich kibiców w naszym kraju są zdecydowanie na najwyższym poziomie. Od pewnego czasu ciężko jednak o optymizm w kwestii naszej kadry, ale może w końcu zaznamy trochę radości. Wyspy Owcze to rywal z najniższej możliwej półki, ale z pewnością nie można go lekceważyć. Jeśli polscy piłkarze chcą jeszcze coś udowodnić w tej fazie grupowej, muszą nabrać pewności siebie i zgarnąć trzy punkty na wyjeździe. Czy im się ta sztuka uda? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Wyspy Owcze – Polska – typy bukmacherskie

Polska musi w końcu złapać odpowiedni rytm, jeśli nie chce zakończyć w fatalnym stylu przygody z fazą grupową eliminacji do Euro 2024. Spotkanie z Wyspami Owczymi to doskonała okazja na przełamanie i myślę, że może zadziałać tutaj efekt nowej miotły. Jeśli Michał Probierz odpowiednio przygotował drużynę na ten mecz pod kątem mentalnym, powinniśmy udowodnić swoją wartość i to wygrać.

Ciężko oczekiwać tutaj sporej liczby goli, więc idziemy w stałe fragmenty gry. Jeśli Polacy będą regularnie penetrować pole karne przeciwnika, powinno przełożyć się to rzuty rożne. Wyspy Owcze raczej sporadycznie będą pojawiały się w okolicach naszego pola karnego. Gramy handicap -2.5 tego stałego fragmentu gry na korzyść Polski po kursie @1.84.

Zapowiedź meczu Wyspy Owcze – Polska

Polska oczywiście przed startem eliminacji uważana była za faworyta i każdy to mówił, jak to ekspresowo przebrniemy i zameldujemy się na Mistrzostwach Europy. Wystarczy spojrzeć na nasze mecze wyjazdowe i tragiczny bilans: trzy mecze i trzy porażki, z Czechami, Mołdawią i Albanią. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mieliśmy żadnego pomysłu na grę ofensywną, nawet nie byliśmy w stanie narzucić własnego stylu gry i kontrolować piłki przez dłuższy okres.

Wyspy Owcze są kopciuszkiem w grupie E, ale to wcale nie oznacza, że można ich lekceważyć, bo takie sytuacje z reguły źle się kończą. A doskonałym przykładem jest niedawny mecz Polaków z Mołdawią, gdzie prowadziliśmy 2:0, wydawało się, że mamy pod kontrolą, a potem każdy wie jak się skończyło. Gospodarze zanotowali jeden remis: 1:1 z Mołdawią, a potem już cztery kolejne porażki. Chociaż trzeba przyznać, że przed własną publicznością potrafią powalczyć, pokazać charakter, a nawet strzelić gola o czym niedawno przekonała się Albania, a skończyło się 1:3. Zresztą w Warszawie mimo zwycięstwa 2:0 nie możemy powiedzieć, że było łatwo i przyjemnie. Teraz Wyspy Owcze będą mieć atut własnego boiska i nie mają nic do stracenia, każdy mecz jest nowym doświadczeniem i przygodą.

Kursy bukmacherskie Wyspy Owcze – Polska

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków oczywiście zdecydowanym faworytem tego starcia jest Polska.



Bukmacher Wygrana Wysp Owczych Remis Wygrana Polski Betfan 7.50 5.00 1.38 Totalbet 8.40 4.80 1.35 LVBET 10.00 5.20 1.30

Gdzie i o której oglądać mecz Wyspy Owcze – Polska

Mecz odbędzie się 12 października o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.