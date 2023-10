Kazimierz Moskal zwolniony ze stanowiska trenera ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź w tym sezonie ponownie zawitał do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Beniaminek fatalnie spisuje się na początku obecnych rozgrywek PKO PB Ekstraklasy i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Przerwa reprezentacyjna jest często momentem na rozstanie się ze swoimi szkoleniowcami rzez kluby. Tak też postąpiły władze drużyny z Łodzi i w środę ogłosiły, że Kazimierz Moskal przestał pełnić funkcję trenera zespołu ŁKS-u.

ŁKS Łódź bez trenera. Kto zostanie następca?

ŁKS Łódź powrócił do Ekstraklasy po trzech latach. Beniaminek nie spisuje się jednak najlepiej. Łodzianie przed przerwą na reprezentację okupują ostatnią pozycję w tabeli, z zaledwie siedmioma punktami na koncie, po jedenastu rozegranych grach. W ostatnich sześciu meczach w lidze, klub przegrał aż pięć spotkań. Władze zespołu uznały, że to odpowiedni czas na roszadę na stanowisku trenera. W środę ŁKS Łódź poinformował, że Kazimierz Moskal został zwolniony z posady szkoleniowca.

Kazimierz Moskal przestał pełnić funkcję trenera ŁKS-u. Od pracy z zespołem został odsunięty także Marcin Pogorzała. Nowego szkoleniowca przedstawimy już wkrótce. https://t.co/b2sgVleTG0 — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) October 11, 2023

Moskal rozpoczął pracę w Łodzi w lipcu 2022 roku. Trener poprowadził ŁKS w 47 meczach, co przełożyło się na 22 zwycięstwa, 10 remisów i 15 porażek. Po zwolnieniu trenera, media spekulują, kto zostanie jego następcą. Z łódzką drużyną łączony jest były trener Zagłębia Lubin, Piotr Stokowiec, który pozostaje bez pracy od listopada 2022 roku.

Jak spisze się ŁKS w dalszej części sezonu?

ŁKS Łódź awansował do Ekstraklasy po trzech latach gry w 1. Lidze. Tego lata do drużyny dołączył Marcin Flis, Dani Ramirez oraz Michał Kokrzycki. Drużynę opuścili Milan Spremo, Michał Trąbka oraz Mateusz Kowalczyk, który przeniósł się Bröndby IF za 1,2 mln euro. Portal Transfermarkt wycenia drużynę z Łodzi na ponad 7 mln euro. ŁKS następny mecz zagra z Lechem Poznań. Spotkanie rozpocznie się 21 października o godzinie 20:00.