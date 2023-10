Napoli chce zmienić trenera. Antonio Conte na celowniku

W zeszłym sezonie Napoli wygrało Serie A z 16. punktową przewagą nad drugim Lazio Rzym. Tego lata następcą Luciano Spalettiego został Rudi Garcia. Władze klubu nie są jednak zadowolone z pracy francuskiego trenera i rozglądają się za nowym szkoleniowcem. Jak informują media, na celowniku włoskiego zespołu znalazł się były trener Tottenhamu, Antonio Conte.

W poprzednim sezonie Napoli prezentowało się znakomicie w lidze włoskiej. Zespół z Neapolu wygrał Serie A z szesnastoma pktami przewagi nad drugim Lazio Rzym. Po tak świetnym osiągnięciu były już trener klubu, Luciano Spalletti uznał, że najlepszym rozwiązaniem dla niego będzie zakończenie swojej przygody w Napoli i objęcie reprezentacji Włoch, która aktualnie prowadzi. Następcą Spallettiego został Rudi Garcia. Władze klubu nie są zadowolone z pracy wykonywanej przez francuskiego szkoleniowca. Mimo, że Napoli zajmuje piątą pozycję w lidze, drużyna przegrała ostatnie dwa mecze z Realem Madryt 2:3 oraz z Fiorentiną 1:3, a także tracą do pierwszego w Serie A, Milanu już siedem pktów, co może być trudne do odrobienia przez aktualnych mistrzów Włoch.

Władze klubu rozglądają się za nowym trenerem. Głównym kandydatem był Antonio Conte. Włoch w przeszłości trenował Juventus, Inter Mediolan, czy Tottenham. 54-latek pozostaje bez pracy od marca. Jak informuje dziennikarz Fabrizio Romano, Antonio Conte odrzucił jednak możliwość objęcia Napoli, ponieważ nie planuje w obecnej chwili rozpoczynać pracy w żadnym klubie.

🚨🔵 Antonio Conte right after being approached by Napoli: “I’m linked with important clubs but as of now, my plan remains to wait and enjoy my family”. pic.twitter.com/GPBqm1ERjU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2023