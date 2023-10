Reprezentacja Polski w czwartek zagra na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Jeżeli nasza kadra chce awansować na Euro ścieżką eliminacyjną, to musi wygrać. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Wyspy Owcze – Polska.

Gdzie obejrzeć mecz Wyspy Owcze – Polska. Transmisja w TV

Mecz Wyspy Owcze – Polska będzie można obejrzeć za darmo na TVP Sport i TVP 1. Spotkanie będzie też dostępne na płatnym kanale – Polsat Sport Premium 1.

O której mecz Wyspy Owcze – Polska?

Mecz eliminacji ME 2024 między Wyspami Owczymi, a Polską rozpocznie się 12 września o 20:45. Polscy kibice liczą na to, że Polska mimo braku Roberta Lewandowskiego zdoła pokonać rywali. BETFAN przygotował promocję związaną z brakiem naszego najlepszego zawodnika. Polski legalny bukmacher płaci 300 złotych dla nowych graczy, którzy zarejestrują się z kodem GRAMGRUBO, jeśli komentator użyje zwrotu „brakuje Lewego” lub innego sformułowania nawiązującego do jego odczuwalnej nieobecności. Szczegóły promocji znajdziesz klikając w poniższy baner.

Fot. Pressfocus