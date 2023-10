Valverde i Camavinga przedłużyli kontrakty z Realem Madryt

Real Madryt wziął się za przedłużanie kontraktów ze swoimi najważniejszymi piłkarzami. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga i Fede Valverde zostaną w drużynie Królewskich na dłużej. Niebawem oficjalne potwierdzenie nowych umów przez stołeczną drużynę.

Real Madryt może być bardzo zadowolony z początku sezonu. Królewscy znajdują się na pozycji lidera w La Liga z ośmioma zwycięstwami na konice i jedną porażką. Stołeczny zespół zdobył również komplet pktów w dwóch pierwszych spotkaniach Champions League z Napoli oraz Unionem Berlin. Za dobrą grę Realu w obecnych rozgrywkach bez dwóch zdań odpowiadają młodzi piłkarze tacy jak: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Vinicius Jr, czy Fede Valverde. Anglik tego lata został piłkarzem drużyny z Madrytu. Niedawno informowaliśmy, że ogłoszenie nowego kontraktu przez Viniciusa jest kwestią czasu. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informuje, że po Brazylijczyku długoterminową umową z klubem zwiążą się jeszcze Fede Valverde i Eduardo Camavinga.

Pomocnik występuje w zespole Realu Madryt od 2018 roku. 25-latek zbiera dobre recenzje za swoje występy w ekipie Królewskich. W obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań, strzelił 1 bramkę i zanotował 3 asysty. Od jakiegoś czasu trwały rozmowy pomiędzy zawodnikiem a klubem w sprawie nowej umowy. Fabrizio Romano potwierdził, że Hiszpan dogadał warunki kontraktu i przedłużył umowę z klubem do 2028 roku. W kontrakcie Valverde widnieje klauzula odejścia w wysokości miliarda euro.

🚨⚪️ Real Madrid have agreed terms of Fede Valverde new deal — contract now ready until June 2028.

🔒 €1B release clause confirmed, as called by @tjcope. Agreement done.

Valverde, Camavinga, Vinicius Jr and all the other announcements will be made soon. pic.twitter.com/KzjtbjuuL1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023