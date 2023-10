Gabri Veiga to niezwykle obiecująco zapowiadający się Hiszpan. Pomocnik był motorem napędowym Celty Vigo. Latem zdecydował się na nieoczekiwany ruch i dołączył do Al Ahli.

Gabri Veiga to jeden z najbardziej obiecujących Hiszpanów młodego pokolenia. Pomocnik był motorem napędowym Celty Vigo w poprzednim sezonie. Strzelił on 11 bramek i zanotował cztery asysty w 36 spotkaniach. Dobra postawa sprawiła, że przyciągnął zainteresowanie wielu klubów, w tym tych z Arabii Saudyjskiej.

Gabri Veiga dał się skusić Al Ahli. Dołączył do tego zespołu za 40 milionów euro, co spotkało się z dosyć sporym oburzeniem, a wymownie skomentował ten wybór nawet Toni Kroos. Gabri Veiga w lidze saudyjskiej nie zanotował ani jednej asysty i też nie strzelił gola.

Niedawno Hiszpan skomentował swój transfer: „Nie dołączyłem do Arabii Saudyjskiej tylko dla pieniędzy. To była najlepsza opcja na rozwój, rozwój pod okiem młodego trenera, w zespole pełnym gwiazd i okazja na doskonalenie ligi saudyjskiej. Jestem w 100 % dumny z tego wyboru”.

🇸🇦🇪🇸 Gabri Veiga: "I did not join Saudi just for money. It was the best option to develop as a player, grow under a young coach, team full of stars and league improving as Saudi PL".

"I'm 100% proud of my choice", told @ellarguero. pic.twitter.com/kD8jolgalI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023