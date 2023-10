Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze 2:0 i kwestia awansu z eliminacji znowu zależy od nas po czwartkowych spotkaniach. Spełnił się najlepszy scenariusz dla Polaków.

Słabe wyniki reprezentacji w eliminacjach sprawiły, że reprezentacja Polski przed spotkanie z Wyspami Owczymi nie miała pewności, że komplet punktów w trzech pozostałych meczach eliminacyjnych zapewni im awans. Poza wygraną w czwartkowym meczu, potrzebny był nam korzystny wynik w rywalizacji Albanii z Czechami, w którym to nasi sąsiedzi byli faworytem.

Lepszego scenariusza nie można było sobie jednak wyobrazić. Polska wygrała 2:0 nad Wyspami Owczymi, choć do stylu gry naszej kadry można było mieć spore obiekcje. Probierza broni jednak wynik i fakt, że skorzystał z usług kilku debiutantów. Albania za to pokonała Czechy 3:0 i zgodnie z tym o czym informowaliśmy, jest to najlepszy wynik dla Polaków. Teraz wszystko jest w naszych nogach i o awans powalczymy na Narodowym z Czechami (o ile Polska i Czechy nie stracą w międzyczasie punktów).

Co musi się stać, aby Polska awansowała na Euro 2024?

Aby Polska awansowała na Euro 2024 potrzeba dwóch zwycięstw w dwóch spotkaniach eliminacyjnych. W niedzielę nasza kadra musi pokonać Mołdawię, a podczas listopadowego zgrupowania musi wygrać z Czechami – naszymi głównymi rywalami w walce o Euro 2024.

Fot. Pressfocus