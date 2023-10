Przegląd Twittera/X po meczu Wyspy Owcze – Polska

Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze 2:0. Był to udany debiut dla Michała Probierza. Styl gry z pewnością nie zadowala, ale Polacy mogą cieszyć się z tego, że Albania pokonała Czechy i wszystko ponownie w naszych nogach. Zapraszam na przegląd najciekawszych wpisów na Twitterze po meczu.

Polska na szczęście uniknęła kompromitacji i wygrała 2:0 z Wyspami Owczymi. Wiara w naszych piłkarzy nie była zbyt duża, ale stanęli na wysokości zadania, choć do stylu gry można mieć obiekcje. Oto najlepsze Tweety po meczy Wyspy Owcze – Polska.

Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. #FROPOL pic.twitter.com/MOUK21mlp0

Wstawiasz Piotra Zielińskiego do pierwszego składu reprezentacji🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇩🇪🇪🇸🇮🇹- odpalasz ich mecz w TV i myślisz "kurwa, ale grajek. Szkoda, że w Polsce takich nie ma".

Drużyna poukładana, taktycznie zorganizowana. To zasługa Trenera. Peda najlepszy- inteligentny, umie grać w piłkę, dobra technika, asekuracja na dużym poziomie. Dwa miesiące temu nikt by nie pomyślał , ze można to tak poukładać. Brawo🇵🇱⚽️

— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 12, 2023