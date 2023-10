We Włoszech robi się coraz bardziej nieciekawie. Zaczynają wypływać informacje na temat udziału piłkarzy w nielegalnych zakładach bukmacherskich. Jednym z pierwszych podejrzanych był Fagioli. Dołączyli do niego Sandro Tonali i Nicolo Zaniolo.

Coraz głośniej robi się we Włoszech, o zawodnikach którzy korzystali z nielegalnych zakładów bukmacherskich. Już samo obstawianie spotkań przez piłkarzy jest zabronione, a co dopiero granie u nielegalnych podmiotów. Pierwszym podejrzanym był Nicolo Fagioli. To nie jedyny nazwisko i wydaje się, że wkrótce może wyjść z tego bardzo gruba afera, a przynajmniej tak zapowiadają media.

Fagioli, Tonali i Zaniolo to dopiero wierzchołek góry lodowej. Prokuratura, po zarekwirowaniu telefonów, dotarła do kolejnych kilkunastu nazwisk zamieszanych w aferę hazardową. [La Repubblica]

Obecnie trwają zgrupowania reprezentacji. Włoski obóz opuścili jednak Sandro Tonali i Nicolo Zaniolo, którzy zostali przesłuchani przez policję. Informację potwierdził Włoski Związek Piłki Nożnej. Jak donosi La Repubblica, Tonali i Zaniolo w przeciwieństwie do Fagiolego obstawiali… mecze w których brali udział.

🚨 BREAKING: Nicolò Zaniolo and Sandro Tonali have been questioned by authorities.

This happens after being accused about possible involvement in illegal betting.

Aston Villa and Newcaste players have both left Italy training camp after speaking to the police. pic.twitter.com/P2JJYPEUKL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023