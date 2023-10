Cristiano Ronaldo może mieć kłopoty. Złamał irańskie prawo

Crisitano Ronaldo podczas swojego ostatniego pobytu w Iranie spotkał się z pewną artystką, która namalowała obrazy dla Portugalczyka. Podczas wręczania dzieł 37-latek pocałował oraz przytulił malarkę, za to teraz grożą mu konsekwencję.

Cristiano Ronaldo może zostać wychłostany

We wrześniu przed meczem Arabskiej Ligi Mistrzów, w którym Al Nassr mierzył się z Persepolis. Cristiano Ronaldo skorzystał z okazji pobytu w Iranie i udał się do malarki, Fatemeh Hamami. Kobieta cierpi na niepełnosprawność ruchową i stopami namalowała obrazy z podobizną Portugalczyka. Napastnik spotkał się z artystką i otrzymał dzieła. Piłkarz objął oraz pocałował artystkę, a także wręczył koszulkę. Okazywanie w ten sposób uczuć do obcej kobiety jest zabronione przez irańskie prawo, przez co 37-latkowi grożą konsekwencję.

Z informacji podanych przez BILD wynika, że irańscy prawnicy zgłosili sprawę do odpowiednich instytucji. Cristiano Ronaldo grozi kara w postaci 99 batów.

Cristiano Ronaldo has been sentenced to 99 lashes by the Iranian justice system "for hugging and kissing an unmarried woman on her head," which is considered adultery in Iran.pic.twitter.com/pmcmYAudFd — Total Football (@TotalFootbol) October 13, 2023

Osiągnięcia Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo został piłkarzem Al Nassr w styczniu tego roku. Zawodnik dołączył do saudyjskiego klubu z Manchesteru United po tym jak rozwiązał kontrakt z drużyną z Old Trafford po głośnym wywiadzie, w którym uderzył w angielski klub oraz w trenera zespołu, Erika Ten Haga. 37-latek jak do tej pory rozegrał już 30 meczów dla Al Nassr, strzelił 25 goli i zaliczył 8 asyst.

Ronaldo jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Podczas swojej przygody z piłką może pochwalić się następującymi osiągnięciami:

5x Złota Piłka

Mistrzostwo Europy

3x Mistrzostwo Anglii

4x Klubowe Mistrzostw Świata

2x Mistrzostwo Hiszpanii

2x Mistrzostwo Włoch

3x Superpuchar UEFA

Puchar Anglii

2x Puchar Hiszpanii

Puchar Włoch

5x Liga Mistrzów

3x Piłkarz roku FIFA

Fot. PressFocus