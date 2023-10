FC Barcelona prowadzi rozmawy z młodym talentem La Liga

FC Barcelona planuje kolejne wzmocnienie w swojej drużynie. Tym razem na celowniku klubu z Katalonii znalazł się piłkarz Athletic Bilbao, Nico Williams.

Tego lata Dumę Katalonii opuścił Ousmane Dembele, który odszedł do Paris Saint-Germain za 50 mln euro. W ostatnich meczach na pozycji byłego skrzydłowego Barcelony najczęściej występuje Lamine Yamal. Piłkarz ma zaledwie 16-lat i niedawno został najmłodszym debiutantem w reprezentacji Hiszpanii, o czym możesz przeczytać tutaj. Kataloński klub szuka jednak alternatywy na prawą stronę ataku. Na celowniku Barcy znalazł się piłkarz Athletic Bilbao, Nico Williams. Gracz wykazuje spory potencjał. Łącznie dla drużyny z Kraju Basków wystąpił w 91 meczach, strzelił 12 goli i zanotował 11 asyst. W obecnych rozgrywkach wystąpił w sześciu spotkaniach i zaliczył cztery asysty. W czerwcu 2024 roku Williamsowi kończy się kontrakt z jego klubem. Jak informują media, Barca dogadała się ze skrzydłowym i uzgodniła warunki kontraktu. Jeżeli 21-latek faktycznie złoży podpis pod umową oznacza to, że po obecnym sezonie dołączy do Barcelony na zasadzie darmowego transferu. 21-latek wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 40 mln euro.

🚨 There's a total agreement between Barcelona and Nico Williams. It was Mateu Alemany's last piece of work before he left. Williams has no intention to renew and will therefore join Barça on a free in the summer of 2024, except for a major surprise. @ThierryEnric14 🇪🇸 pic.twitter.com/C0Qzd7GQS1

— barcacentre (@barcacentre) October 12, 2023