Crisitano Ronaldo najlepiej zarabiającym piłkarzem świata

Poznaliśmy listę najlepiej zarabiających piłkarzy według dziennika Forbes. Liderem rankingu jest Cristiano Ronaldo, na drugiej pozycji znajduje się Lionel Messi. Miejsce na podium zamyka Neymar.

Najlepiej zarabiający piłkarze na świecie

Podczas obecnego lata wielu piłkarzy decydowało się na dołączenie do ligi saudyjskiej. Nie jest tajemnicą, że kluby Saudi Pro League płacą ogromne wypłaty swoim piłkarzom. Czterech najlepiej zarabiających zawodników pochodzi właśnie z tej ligi. Cristiano Ronaldo dołączył do Al Nassr w styczniu. Tego lata na transfer do ligi saudyjskiej zdecydowali się również Neymar, Karim Benzema oraz Sadio Mane.

Według Forbesa najlepiej opłacanym graczem jest Cristiano Ronaldo. Portugalczyk może liczyć na zarobki rzędu 260 mln dolarów. Lionel Messi, który tego lata zdecydował się na dołączenie do Interu Miami z Paris Saint-Germian zarabia 135 mln dolarów. Podium zamyka kolejny piłkarz mistrza Francji, Neymar. Jego zarobki szacuje się na około 112 mln dolarów.

Według magazynu, kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski zarabia 34 mln dolarów.