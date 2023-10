Michał Probierz skomentował swój debiut jako selekcjoner

Trener reprezentacji Polski, Michał Probierz skomentował swój debiut w meczu przeciwko Wyspą Owczym. Selekcjoner ma również nadzieję na pozytywny wynik w najbliższym spotkaniu z Mołdawią.

Trener Biało-Czerwonych stwierdził, że nasza reprezentacja zrealizowała plan na mecz z Wyspami Owczymi. Szkoleniowiec zawraca uwagę, że nasi czwartkowi rywale nie stworzyli sobie wielu konkretnych okazji do zdobycia bramki.

,,Mogę tylko powiedzieć, że w meczu z Wyspami Owczym zrealizowaliśmy wszystko to, co było bardzo istotne. Wywalczyliśmy trzy punkty na terenie rywala. Przeciwnik nie mógł wypracować sobie stuprocentowej sytuacji. To także zasługa naszych zawodników. Chciałbym wziąć w obronę Arkadiusza Milika, który jest krytykowany. Przypomnę, że to na nim była czerwona kartka i nie była to sytuacja bez piłki. Arek ma jeszcze dwie okazje, w których mógł lepiej się zachować. Mogę jednak potwierdzić, że z Mołdawią na pewno zagra” – powiedział Michał Probierz.

Trener w najbliższych meczach będzie chciał poprawić pewność siebie w poczynaniach Polaków na boisku.

,,Już wcześniej wspomniałem o Arkadiuszu Miliku, na którego spłynęła spora krytyka. Wchodził w pole karne, ale często był sam. Mogliśmy te sytuacje lepiej wykorzystywać. Na pewno było widać dużą niepewność u zawodników, obawiali się podjęcia większego ryzyka po odzyskaniu piłki. Zbyt wolno przechodziliśmy do ataku i nie wykorzystywaliśmy momentów, żeby uderzyć. Mecz z Wyspami Owczymi był też sygnałem dla innych piłkarzy, że mają szansę reprezentować Polskę, jeśli będą występowali w swoich klubach. W tym kierunku patrzymy. Oglądamy zespoły młodzieżowe, ostatnio kadrę U-21, która zagrała ze Słowacją. We wtorek będziemy oglądać na żywo spotkanie z Estonią. Jest to szansa dla niektórych i dobrym przykładem jest Patryk Peda. Jego nazwisko było jeszcze niedawno nieznane, ale teraz ważne jest, żeby utrzymać ten poziom, a nie tylko zadebiutować w reprezentacji” – skomentował trener reprezentacji Polski

Michał Probierz liczy na wsparcie kibiców przed spotkaniem z Mołdawią. Trener doskonale zdaje sobie sprawę, że mecz jest bardzo ważny w kontekście awansu na EURO 2024.

,,Mogę powiedzieć, że przed nami jest bardzo istotne spotkanie. Chciałbym poprosić kibiców o wsparcie, żeby byli z nami od początku, bo z pewnością nie będzie to łatwy mecz. Mołdawia także liczy się w tej grupie, dlatego musimy być czujni i zmobilizowani do tej rywalizacji” – stwierdził selekcjoner.